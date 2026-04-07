  Zorlu maç öncesi 2 eksik! Galatasaray, Göztepe deplasmanında
Spor

Zorlu maç öncesi 2 eksik! Galatasaray, Göztepe deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip zorlu maçta Victor Osimhen ve Abdülkerim Bardakcı'dan faydalanamayacak. İşte detaylar...

AA7 Nisan 2026 Salı 09:31 - Güncelleme:
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından erteleme maçında yarın Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.

Süper Lig'de 27 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle topladığı 64 puanla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde zirvede yer alıyor.

Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik, 5 mağlubiyetle 46 puan elde eden Göztepe ise 5. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

OSİMHEN VE ABDÜLKERİM, GÖZTEPE KARŞISINDA OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ve milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Göztepe maçında görev alamayacak.

Tedavisi devam eden Osimhen ile Trabzonspor maçı sonunda ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, yarın forma giyemeyecek.

Milli takımdan sakat dönen Brezilyalı Gabriel Sara'nın durumu ise maç günü belli olacak.

EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

- Süper Lig'in en az gol yiyen iki ekibi karşılaşacak

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, yarın karşı karşıya gelecek.

Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.

OKAN BURUK, ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye yarın rakip olacak.

İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, yarın Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

