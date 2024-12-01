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Spor

Zorlu maçta 3 eksik! Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında bugün sahasında Arda Turan'ın başında olduğu Eyüpspor'u konuk edecek. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Akşam1 Aralık 2024 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Zorlu maçta 3 eksik! Galatasaray'ın rakibi Eyüpspor
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Süper Lig'de Lider Galatasaray, bugün sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. 19.00'da başlayacak olan maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çıktığı 12 müsabakada 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, 12. haftalar itibarıyla Süper Lig tarihinde en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırdı. Galatasaray, topladığı 34 puanla haftaya zirvede girdi. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 maçta mağlup olmadı. İyi bir sezon geçiren Aslan, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

DAVİNSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Ismail Jakobs, Eyüpspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası nedeniyle 13. haftadaki Sipay Bodrum FK maçında süre alamayan Davinson Sanchez ligde formasına kavuşacak. Galatasaray'da tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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