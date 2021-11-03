İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2021 Çarşamba / 28 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7282
  • EURO
    11,2762
  • ALTIN
    558.056
  • BIST100
    1523.29
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zorya ile Fenerbahçe, Allahyar için görüşüyor
Spor

Zorya ile Fenerbahçe, Allahyar için görüşüyor

Zorya'nın Allahyar'ın kiralık sözleşmesini uzatmak için Fenerbahçe ile görüştüğü öne sürüldü.

3 Kasım 2021 Çarşamba 15:21 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:21
ABONE OL

Zorya'nın Allahyar Sayyadmanesh transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

"GÖRÜŞMELER BAŞLADI"

Ukrayna basınında yer alan haberlerde; Zorya'nın, 2021 yılının sonuna kadar kiralık sözleşmesi bulunan İranlı futbolcunun sözleşmesini sezon sonuna kadar uzatmak istediği ve Fenerbahçe'yle görüşmelere başlandığı belirtildi.

13 GOL, 5 ASİSTLİK PERFORMANS

Ekim 2020'den bu yana Zorya'da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna ekibiyle 43 maçta 13 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.