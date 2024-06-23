Zuriko Davitashvili'den Ronaldo'ya gözdağı

Gürcistan Milli Takım oyuncularından Zuriko Davitashvili, grubun üçüncü maçında karşılaşacakları Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Davitashvili, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için çarpıcı yorumda bulundu.

Ronaldo için konuşan Davitashvili, "Cristiano Ronaldo'ya karşı oynamak güzel olacak. Ondan asla korkmuyorum. Mücadelemizi vereceğiz.' dedi.

Sözlerine devam eden Gürcü isim, 'Bu maçı sabırsızlıkla bekliyorum, bu tür takımlara karşı iyi performans gösterebileceğimizi göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek.