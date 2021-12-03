Zvezdan Mitrovic: Fenerbahçe Beko'nun çok yetenekli oyuncuları var

3 Aralık 2021 Cuma 00:03 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 00:03

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 96-86 yenilen Fransız temsilcisi Monaco'nun başantrenörü Zvezdan Mitrovic, bu sezon deplasmanlarda hep aynı hataları yaparak, maç kaybettiklerini dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak sözlerine başlayan Mitrovic, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi'nde bütün sezon boyunca yaptığımız hataları tekrarladık. Savunmada büyük problemimiz var. Maç içerisinde skorda eşitliği yakaladık ama Fenerbahçe Beko'nun çok yetenekli oyuncuları var. Onlara karşı oynamak zor. Son çeyrekte çok zorlandık. Hücum açısından iyiydik ama kazanmak için savunmada da iyi olmamız gerekirdi."