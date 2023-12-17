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Spor

Zvezdan Mitrovic: Rakibin EuroLeague seviyesinde oyuncuları vardı

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, Bahçeşehir Koleji'ne karşı 92-86 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

17 Aralık 2023 Pazar 20:49 - Güncelleme:
Zvezdan Mitrovic: Rakibin EuroLeague seviyesinde oyuncuları vardı
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Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mitrović, 92-86 kaybettikleri Bahçeşehir Koleji maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Mitrovic'in açıklamaları;

"Maça iyi bir ritimle, iyi bir yolda başladık. İsabetli bir hücum ve katı bir savunmamız vardı. İkinci yarı özellikle son periyotta çok fazla top kaybı yaptık. Bahçeşehir'in EuroLeague seviyesindeki isimleri etkili oldu. Özellikle hücum ribauntlarında Jerry Boutsiele'i engelleyemedik. Bu benim için maçın en önemli anıydı."

"Maçın son bölümünde çok fazla boş atış kaçırdık ve avantajı rakibimize vermiş olduk. Yeni oyuncularımızın da adaptasyon sürecine ihtiyaçları var. Söylediğim gibi bizim top kayıplarımız ve onların hücum ribauntları benim için maçın anahtarıydı."

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