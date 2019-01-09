17 Ağustos Marmara Depremi

O gün yaşanan bu büyük felaketin etki alanı çok genişti

Başta Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul ile civar il ve ilçelerde büyük bir yıkıma sebep olan deprem Ankara'dan İzmir'e çok büyük bir alanda hissedildi. Deprem sonrası Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük petrol rafinerisi TÜPRAŞ alevler içinde kaldı.

TÜPRAŞ'ta patlama olmasından korkan bölge halkı yüksek tepelere doğru kaçtı. Gölcük limanı suya gömüldü. Deprem sonrası iletişim ağları tamamen hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi

Depremi radyodan haber alan köpekli ve doktorlu sivil bir arama-kurtarma ekibi 1 saat 25 dakika sonra Avcılar’a ulaştı. AKUT, 17 Ağustos Depremi’ndeki arama-kurtarma çalışmaları boyunca 200 kişiyi enkaz altından çıkardı.

Örgütlü, örgütsüz binlerce kişi deprem bölgelerine yardıma koştu. 51 ayrı ülkeden 1700 gönüllü arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Büyük can ve mal kaybı ile yıkıma neden olan depremde resmi verilere göre 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken on binlerce kişi yaralandı. Depremde, 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü