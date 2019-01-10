8. Cumhurbaşkanı: Turgut Özal

Turgut Özal, 12 Eylül Darbesi'nden sonra Bülend Ulusu tarafından kurulan hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi

1982 yılında bu görevinden istifa etti ve 1983 yılında Anavatan Partisi'ni kurdu

Turgut Özal 1983-1989 yılları arasında 5 yıl 10 ay boyunca başbakanlık ve aynı zamanda Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu

1982 yılındaki Anayasa referandumuyla Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren, Anayasa’nın öngördüğü şartlar gereğince bu makama 7 yıl için gelmişti ve bir kez daha seçilmesi mümkün değildi

Bununla beraber, Evren’in görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, bazı çevrelerde Evren’in yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir Anayasa değişikliği yapılması dillendirilmeye başlandı

Ancak sonuç olarak Kenan Evren’in yeniden aday olması gibi bir durum ortaya çıkmadı

Bu dönemde Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan en ciddi isim dönemin başbakanı Turgut Özal’dı

Yapılan tüm itirazlara karşın, 17 Ekim 1989 tarihinde Özal adaylığını açıkladı

Onun ardından yine ANAP’tan parti içi muhalefetin önemli isimlerinden Fethi Çelikbaş da Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı

Böylece 1989 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, aynı partiden iki aday arasında gerçekleşti

Özal, oylamaya katılan 285 milletvekilinden 263’ünün oylarını alarak 31 Ekim 1989 tarihinde Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi

9 Kasım’da yapılan bir törenle de Kenan Evren Cumhurbaşkanlığı görevini resmen Turgut Özal’a devretti