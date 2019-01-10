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Akdeniz'in hakimiyetini getiren zafer: Preveze

28 Eylül 1538 tarihinde Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Preveze´de meydana gelen muharebede Haçlı donanmasını imha etti

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1537'de Barbaros Hayreddin Paşa'nın bazı Venedik adalarını ve Nakşa Dükalığı’nı ele geçirmesi Osmanlıların yeni hedefleri açısından belirleyici oldu
 
Osmanlıların Ege ve Adriyatik'teki faaliyetleri karşısındaPapa lll. Paolo'nun öncülüğünde Şubat 1538'de Hristiyan devletleri Osmanlıları Akdeniz'den uzaklaştırmak amacıyla ittifak yaptı
 
Bu sırada İspanya donanması amirali Andrea Doria'nın Mısır'dan İstanbul'a mal götüren gemileri ele geçirmek için Girit civarında beklediği haberini alan Barbaros Hayreddin Paşa, 7 Haziran 1538’de kırk kadırgalık donanmasıyla İstanbul'dan ayrıldı
 
13 Temmuz’da Girit önlerine ulaşan ve bir hafta süren akınlarda zaman zaman kıyıya asker çıkaran Barbaros pek çok esir, ganimet ve kale toplarını İstanbul'a yolladı
 
Mart ayında Korfu'da toplanmaya başlayan Haçlı donanması, 7 Eylül'de tamamlanarak Narda körfezinin kuzey girişindeki Preveze Kalesi'ni kuşattı
 
Bunu haber alan ve derhal Eğriboz'dan ayrılan Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis kumandasında yirmi gemilik bir gönüllü filosunu öncü olarak yolladı
 
Bunun üzerine Preveze'den ayrılan Haçlı donanması Korfu'ya çekildi
 
Haçlıların 23, 24 ve 25 Eylül'de yaptıkları üç hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtüldü
 
Haçlılar, Osmanlı donanmasını iki ateş arasına alma planını birkaç kere denemek istedi
 
Fakat her defasında Barbaros'un karşı manevraları dolayısıyla başarısız kaldı
 
Düşman donanmasını yarmak için hücum emri veren Barbaros, Andrea Doria kumandasındaki kadırgalara saldırdı
 
Turgut Reis'in de arkadan çevirmesiyle Andrea Doria geri çekildi
 
5 saat süren savaş Osmanlıların kesin galibiyetiyle sonuçlandı
 
Barbaros iki saat süren bir takipten sonra geri dönerek Ayamavra'da sabaha kadar bekledi
 
Pek çok esir ve ganimet almış olarak Preveze'deki üssüne geri döndü
 
Savaşta Haçlı donanması kalyon türü 128 gemisini kaybetti
 
Hristiyan dünyası Preveze Deniz Muharebesi'yle Akdeniz'deki hakimiyetini kesin biçimde kaybetti
 
Preveze Hristiyan devletleri için olduğu kadar Osmanlı Devleti denizciliği için de bir dönüm noktası oldu
 
O zamana kadar esas olarak bir kara devleti olan Osmanlı Devleti tam anlamıyla deniz siyasetinin içine girdi

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