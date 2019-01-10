Akdeniz'in hakimiyetini getiren zafer: Preveze

1537'de Barbaros Hayreddin Paşa'nın bazı Venedik adalarını ve Nakşa Dükalığı’nı ele geçirmesi Osmanlıların yeni hedefleri açısından belirleyici oldu

Osmanlıların Ege ve Adriyatik'teki faaliyetleri karşısındaPapa lll. Paolo'nun öncülüğünde Şubat 1538'de Hristiyan devletleri Osmanlıları Akdeniz'den uzaklaştırmak amacıyla ittifak yaptı

Bu sırada İspanya donanması amirali Andrea Doria'nın Mısır'dan İstanbul'a mal götüren gemileri ele geçirmek için Girit civarında beklediği haberini alan Barbaros Hayreddin Paşa, 7 Haziran 1538’de kırk kadırgalık donanmasıyla İstanbul'dan ayrıldı

13 Temmuz’da Girit önlerine ulaşan ve bir hafta süren akınlarda zaman zaman kıyıya asker çıkaran Barbaros pek çok esir, ganimet ve kale toplarını İstanbul'a yolladı

Mart ayında Korfu'da toplanmaya başlayan Haçlı donanması, 7 Eylül'de tamamlanarak Narda körfezinin kuzey girişindeki Preveze Kalesi'ni kuşattı

Bunu haber alan ve derhal Eğriboz'dan ayrılan Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis kumandasında yirmi gemilik bir gönüllü filosunu öncü olarak yolladı

Bunun üzerine Preveze'den ayrılan Haçlı donanması Korfu'ya çekildi

Haçlıların 23, 24 ve 25 Eylül'de yaptıkları üç hücum Osmanlı muhafızları tarafından geri püskürtüldü

Haçlılar, Osmanlı donanmasını iki ateş arasına alma planını birkaç kere denemek istedi

Fakat her defasında Barbaros'un karşı manevraları dolayısıyla başarısız kaldı

Düşman donanmasını yarmak için hücum emri veren Barbaros, Andrea Doria kumandasındaki kadırgalara saldırdı

Turgut Reis'in de arkadan çevirmesiyle Andrea Doria geri çekildi

5 saat süren savaş Osmanlıların kesin galibiyetiyle sonuçlandı

Barbaros iki saat süren bir takipten sonra geri dönerek Ayamavra'da sabaha kadar bekledi

Pek çok esir ve ganimet almış olarak Preveze'deki üssüne geri döndü

Savaşta Haçlı donanması kalyon türü 128 gemisini kaybetti

Hristiyan dünyası Preveze Deniz Muharebesi'yle Akdeniz'deki hakimiyetini kesin biçimde kaybetti

Preveze Hristiyan devletleri için olduğu kadar Osmanlı Devleti denizciliği için de bir dönüm noktası oldu

O zamana kadar esas olarak bir kara devleti olan Osmanlı Devleti tam anlamıyla deniz siyasetinin içine girdi