ASELSAN'IN ilkleri: Sırt ve tank telsizleri

ASELSAN 1975 yılında TSK’nın haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kuruldu

1981'de ilk el telsizi ve Banka Alarm Sistemlerinin tasarımı ASELSAN’da yapıldı

Telsiz üretimlerinin ardından 1983'te ilk ihracatını gerçekleştirdi

1982–1985 arasında Sahra Telefonları, Bilgisayar Denetimli Merkezi Sistemler ve Lazer Mesafe Ölçme Cihazları gibi yeni ürünleri envantere katıldı

1986'da ASELSAN geliştirdiği Elektronik Harp ve Data Terminal cihazları ile TSK’nın gücüne katkıda bulundu

1989'da Pakistan'a ilk teknoloji transferi yapıldı ve Pakistan'ın NRTC tesislerinde ASELSAN lisansı ile telsiz imalatına başlandı

1994 'te Have-Quick telsiz üretim programı başladı

1998 yılı ASELSAN'ın birçok yeni cihazını üreterek teslim ettiği bir yıl oldu

Termal kameralar, termal silah dürbünü ve termal görüş cihazları ile hedef koordinat belirleme cihazları TSK'nın hizmetine sunuldu

Yine 1998’de Telsiz Genel Müdürlüğü ihtiyacı için "Milli Monitör Sistemi" sözleşmesi imzalandı

2008'de, Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz projesi imzalandı

ve ASELSAN özgün olarak geliştirilmiş ilk Hava Savunma Radarını teslim etti

2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayısal Trunk telsiz sistemi ihalesi kazanıldı

Savunma sanayi alanında birçok başarıya imza atan ASELSAN, telsiz üretimiyle başladığı bu yolda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmayı sürdürüyor