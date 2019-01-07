ASELSAN'IN ilkleri: Sırt ve tank telsizleri
31 Temmuz 1980 tarihinde ASELSAN ilk sırt ve tank telsizlerini Türk Silahlı Kuvvetleri´ne teslim etti
- star.com.tr
ASELSAN 1975 yılında TSK’nın haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kuruldu
1981'de ilk el telsizi ve Banka Alarm Sistemlerinin tasarımı ASELSAN’da yapıldı
Telsiz üretimlerinin ardından 1983'te ilk ihracatını gerçekleştirdi
1982–1985 arasında Sahra Telefonları, Bilgisayar Denetimli Merkezi Sistemler ve Lazer Mesafe Ölçme Cihazları gibi yeni ürünleri envantere katıldı
1986'da ASELSAN geliştirdiği Elektronik Harp ve Data Terminal cihazları ile TSK’nın gücüne katkıda bulundu
1989'da Pakistan'a ilk teknoloji transferi yapıldı ve Pakistan'ın NRTC tesislerinde ASELSAN lisansı ile telsiz imalatına başlandı
1994 'te Have-Quick telsiz üretim programı başladı
1998 yılı ASELSAN'ın birçok yeni cihazını üreterek teslim ettiği bir yıl oldu
Termal kameralar, termal silah dürbünü ve termal görüş cihazları ile hedef koordinat belirleme cihazları TSK'nın hizmetine sunuldu
Yine 1998’de Telsiz Genel Müdürlüğü ihtiyacı için "Milli Monitör Sistemi" sözleşmesi imzalandı
2008'de, Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz projesi imzalandı
ve ASELSAN özgün olarak geliştirilmiş ilk Hava Savunma Radarını teslim etti
2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayısal Trunk telsiz sistemi ihalesi kazanıldı
Savunma sanayi alanında birçok başarıya imza atan ASELSAN, telsiz üretimiyle başladığı bu yolda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atmayı sürdürüyor
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