Asrın en siyasi padişahı: Sultan II. Abdülhamit Han

Tarihler ismini andığı zaman, Sana hak verecek, ey koca Sultan; Bizdik utanmadan iftira atan, Asrın en siyasi Padişahına. 'Padişah hem zalim, hem deli' dedik, İhtilâle kıyam etmeli dedik; Şeytan ne dediyse, biz 'beli' dedik; Çalıştık fitnenin intibahına. Divane sen değil, meğer bizmişiz, Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kıblegahına. Rıza Tevfik

Abdülhamit, 21 Eylül 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi

Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi

İslami ilimlerin yanı sıra pozitif bilimlerle ilgili de iyi bir eğitim aldı

Marangoz atölyesi vardı ve binicilik, yüzme, atıcılık ve güreş gibi sporlarla uğraştı

Tiyatro ve operaya ilgi duyan bir padişahtı

II. Abdülhamit Han, Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı zamanlarında, 1876 yılında padişah oldu

İlk Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi'yi devreye sokarak I. Meşrutiyet'i ilan etti

1877-1878 tarihlerinde Ruslar ile girilen savaştan Osmanlı ordusu yenilgi ile çıkınca gayrimüslimlerin ayaklanmaları Meclis çalışmalarını aksatmaya başladı

Bundan dolayı II. Abdülhamit Han Meclis'in kendine verdiği yetkiyi kullanarak Meclis'i süresiz olarak tatil ettiğini açıkladı

33 yıl boyunca birçok dâhili ve hârici zorluğa göğüs gererek devleti idare etme vazifesini ifa etmeye çalıştı

II. Abdülhamit Han ulaşım meselesine çok önem verirdi

Bunun için tahta oturmasından itibaren Hicaz Demiryolu gibi birçok demiryolu inşasına imza attı

Onun döneminde eğitimde, sanatta, teknolojide büyük gelişim ve değişimler meydana geldi

31 Mart Ayaklanması sonucu İttihat ve Terakki Cemiyeti mensupları tarafından tahttan indirildi ve Selanik'e gönderildi

3 yıl sonra patlak veren Balkan Savaşları sebebiyle İstanbul'a Beylerbeyi Sarayı'na getirildi

Hayatının son 6 yılı sarayda geçti

Sultan Abdülhamit Han, 10 Şubat 1918 tarihinde Beylerbeyi Sarayı'nda vefat etti

Cenazesi Çemberlitaş'taki II. Mahmut haziresine defnedildi

Siyasetinin merkezine denge politikasını koyarak devletin çöküşünü engellemeyi ve devleti yeniden güçlendirmeyi temel hedef olarak belirleyen II. Abdülhamid Han, Osmanlı padişahlarının Tanzimat döneminden beri bürokrasi karşısında gerileyen gücünü yeniden tesis etmiş ve eğitimden ekonomiye, dış politikadan kültür ve medeniyete kadar birçok alanda önemli başarılara imza attı

Bundan dolayı II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı Devleti’nin kimliğini yeniden şekillendirdiği bir dönem olarak kayda geçti

Sultan II. Abdülhamid, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Müslümanların 1800’lerden itibaren Batı emperyalizminin hâkimiyetine girmesi karşısında hilafet kurumuna yeniden canlılık kazandırarak imparatorluk sınırları dışındaki Müslümanlara ulaşma gayreti içinde oldu