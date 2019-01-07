Avrupa'nın ayıbı: Musevilerin sürgünü
2 Ağustos 1492 tarihindeİspanya´dan kovulan Museviler Osmanlı Devleti´ne sığındı
- star.com.tr
İslam orduları karşısında etkinliğini yitiren ve Kuzey İspanya'da sıkışıp kalan Katolik aristokrasi, zamanla kendini toplamaya başladı ve yine güneye doğru saldırılar düzenledi
14. yüzyılda eski toprağını tekrar ele geçiren Katoliklerin ilk icraatlarından biri bölgedeki Yahudilerin Hıristiyanlaştırılmasını sağlamaya çalışmak oldu
Bir kısım Yahudiler Hristiyan dinini kabul etti, önemli sayıdaki diğer kısmı ise Katolik görünmekle beraber, eski inanç ve pratiklerini gizli olarak sürdürdü
Katoliklerin çabalarına rağmen bölgede Yahudiliğin etkili bir biçimde varlığını sürdürmesi
14. ve 15. yüzyıl İspanyasında şiddetli bir antisemitizm'in doğmasına yol açtı
Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de imzalanan Elhamra Kararnamesi ile İspanya'da yaşayan Yahudiler'in kovulması kararı ilan edildi
Bu kararnameye göre, Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya'yı terk edecek, yanına altın, para gibi ziynet eşyası almayacaktı
Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanındı
ve bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtildi
Sultan Yıldırım Bayezit İspanyolların elinden kaçan yüz bin kişilik Yahudi topluluğunu Osmanlı topraklarına kabul etti
Bu Yahudiler başta Selânik, İzmir, İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlere yerleşti
Bu göçten önce Sultan II. Murad zamanında Fransa’dan uzaklaştırılan Yahudiler; 1470’de de Bavyera kralının kovduğu Yahudiler Osmanlı ülkesine sığınmıştı
1660 yılında Polonya ve Ukrayna’daki katliamdan kurtulan bir grup Yahudi de Osmanlı ülkesine yerleşti
Antisemitizm düşüncesinden uzak Osmanlı Devleti, Yahudilerin tarih boyu dünya yüzünde en rahat ve serbest yaşadıkları yer oldu
Bütün bunlara rağmen, Yahudiler Filistin’de devlet kurmak isteyecek ve amaçları uğruna kendilerine kucak açan Osmanlı Devleti'ne zarar vermeye çalışmaktan geri durmayacaktı
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