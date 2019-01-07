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Avrupa'nın ayıbı: Musevilerin sürgünü

2 Ağustos 1492 tarihindeİspanya´dan kovulan Museviler Osmanlı Devleti´ne sığındı

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İslam orduları karşısında etkinliğini yitiren ve Kuzey İspanya'da sıkışıp kalan Katolik aristokrasi, zamanla kendini toplamaya başladı ve yine güneye doğru saldırılar düzenledi
 
14. yüzyılda eski toprağını tekrar ele geçiren Katoliklerin ilk icraatlarından biri bölgedeki Yahudilerin Hıristiyanlaştırılmasını sağlamaya çalışmak oldu
 
Bir kısım Yahudiler Hristiyan dinini kabul etti, önemli sayıdaki diğer kısmı ise Katolik görünmekle beraber, eski inanç ve pratiklerini gizli olarak sürdürdü
 
Katoliklerin çabalarına rağmen bölgede Yahudiliğin etkili bir biçimde varlığını sürdürmesi
 
14. ve 15. yüzyıl İspanyasında şiddetli bir antisemitizm'in doğmasına yol açtı
 
Kastilya ve Leon Kraliçesi I. Isabel ile Aragon Kralı II. Ferdinand tarafından 31 Mart 1492'de imzalanan Elhamra Kararnamesi ile İspanya'da yaşayan Yahudiler'in kovulması kararı ilan edildi
 
Bu kararnameye göre, Yahudi dinine mensup olan ya da kökenleri bu dine inanmış halka dayanan herkes İspanya'yı terk edecek, yanına altın, para gibi ziynet eşyası almayacaktı
 
Kararnamenin muhataplarına ülkeyi terk etmek için 31 Temmuz tarihine kadar süre tanındı
ve bu süre sonunda da ülkeyi terk etmeyenlerin idam edileceği belirtildi
 
Sultan Yıldırım Bayezit İspanyolların elinden kaçan yüz bin kişilik Yahudi topluluğunu Osmanlı topraklarına kabul etti
 
Bu Yahudiler başta Selânik, İzmir, İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlere yerleşti
 
Bu göçten önce Sultan II. Murad zamanında Fransa’dan uzaklaştırılan Yahudiler; 1470’de de Bavyera kralının kovduğu Yahudiler Osmanlı ülkesine sığınmıştı
 
1660 yılında Polonya ve Ukrayna’daki katliamdan kurtulan bir grup Yahudi de Osmanlı ülkesine yerleşti
 
Antisemitizm düşüncesinden uzak Osmanlı Devleti, Yahudilerin tarih boyu dünya yüzünde en rahat ve serbest yaşadıkları yer oldu
 
Bütün bunlara rağmen, Yahudiler Filistin’de devlet kurmak isteyecek ve amaçları uğruna kendilerine kucak açan Osmanlı Devleti'ne zarar vermeye çalışmaktan geri durmayacaktı

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