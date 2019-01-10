Babür İmparatorluğu´nun yıkılması

Hanedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri'nden Babür Şah, 1526'da Panipat Meydan Savaşı'nı kazanarak Babürlü hanedanını kurdu

1530 yılında ölen Babür Şah'dan sonra devletin başına geçen oğlu Hümayun bir yandan kardeşleri ve akrabaları ile diğer yandan da Ludi hükümdarı ile mücadelede etti

Bu dönemde devletin gücü azaldı

1566 yılında Hümayun Şah'ın ölümüyle Ekber Şah tahta geçti

5 Kasım 1556'da Babür İmparatorluğu II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu

Ekber Şah döneminde sarayda Hint etkisi arttı ve Hintler de devlet ve askerlik işlerinde görev almaya başladı

1605'te Ekber Şah'ın ölümünden sonra yerine Cihangir geçti

Onun döneminde yapılan en önemli iş Lahor ile Agra arasında yapılan yoldu

İngilizler bu dönemde Hindistan ticaretine el attı

Cihangir'in ölümü üzerine yerine taht mücadelelerini kazanan oğlu Şah Cihan geçti

1707 yılında taht kavgaları yeniden başladı ve ülke 1723'te Delhi ve Haydarabad şahlıkları olmak üzere ikiye ayrıldı

İran Hükümdarı 1739'da Delhi'yi ele geçirdi ve imparatorluk hazinesinin büyük bölümüne el koydu

1748 yılında Afgan hükümdarı Hindistan'a girdi ve birçok eyaleti ele geçirdi

1760'ta tahta II. Şah Alem geçti

Bu dönemde 1764 yılında İngilizlerle yapılan savaş kaybedildi

Böylece İngilizler Hindistan'da hüküm sürmeye başladı

1766’da Allahabad Antlaşması ile İngiliz hakimiyeti Hindistan’da arttı

1857 yılında çıkan isyana önayak olduğu gerekçesiyle İngilizler, 1858'de son Babür İmparatoru Bahadır Şah'ı tahttan indirdi