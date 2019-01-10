Babür İmparatorluğu´nun yıkılması
21 Eylül 1858 tarihinde Hindistan´da hüküm süren Türk devleti Babür İmparatorluğu yıkıldı
- star.com.tr
Hanedanın kurucusu ve ilk hükümdarı Çağatay Türkleri'nden Babür Şah, 1526'da Panipat Meydan Savaşı'nı kazanarak Babürlü hanedanını kurdu
1530 yılında ölen Babür Şah'dan sonra devletin başına geçen oğlu Hümayun bir yandan kardeşleri ve akrabaları ile diğer yandan da Ludi hükümdarı ile mücadelede etti
Bu dönemde devletin gücü azaldı
1566 yılında Hümayun Şah'ın ölümüyle Ekber Şah tahta geçti
5 Kasım 1556'da Babür İmparatorluğu II. Panipat Zaferi'ni kazanarak eski gücüne kavuştu
Ekber Şah döneminde sarayda Hint etkisi arttı ve Hintler de devlet ve askerlik işlerinde görev almaya başladı
1605'te Ekber Şah'ın ölümünden sonra yerine Cihangir geçti
Onun döneminde yapılan en önemli iş Lahor ile Agra arasında yapılan yoldu
İngilizler bu dönemde Hindistan ticaretine el attı
Cihangir'in ölümü üzerine yerine taht mücadelelerini kazanan oğlu Şah Cihan geçti
1707 yılında taht kavgaları yeniden başladı ve ülke 1723'te Delhi ve Haydarabad şahlıkları olmak üzere ikiye ayrıldı
İran Hükümdarı 1739'da Delhi'yi ele geçirdi ve imparatorluk hazinesinin büyük bölümüne el koydu
1748 yılında Afgan hükümdarı Hindistan'a girdi ve birçok eyaleti ele geçirdi
1760'ta tahta II. Şah Alem geçti
Bu dönemde 1764 yılında İngilizlerle yapılan savaş kaybedildi
Böylece İngilizler Hindistan'da hüküm sürmeye başladı
1766’da Allahabad Antlaşması ile İngiliz hakimiyeti Hindistan’da arttı
1857 yılında çıkan isyana önayak olduğu gerekçesiyle İngilizler, 1858'de son Babür İmparatoru Bahadır Şah'ı tahttan indirdi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.