Balkan Müslümanlarının umut ışığı: Aliya İzzetbegoviç

İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna'da doğdu

Lise eğitimini Saraybosna'da bir Alman okulunda aldı

Bu dönemde lise arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü’nü kurdu

Kulüp, İkinci Dünya Savaşı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları yardımlar ile tanındı

1945 yılında ülke yönetiminin komünistlerin eline geçmesinin ardından İzzetbegoviç, 'İslamcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Komünist rejiminin Boşnak Müslümanların kimliğini yok etme politikalarına karşın İzzetbegoviç, 1970 yılında ‘İslam Bildirisi’ni yayınladı

Bu bildiri İslam dünyasına 'yeniden uyanış' çağrısıydı ve İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırdı

Ardından da 1983'te 'İslam Manifestosu'adlı kitabını çıkardı

Bu kitaptan dolayı İzzetbegoviç Avrupa’da radikal bir İslam cumhuriyeti kurmaya çalışmakla suçlanarak 14 yıl hapse mahkum edildi

1988'de af yasasıyla serbest kalan İzzetbegoviç, komünist rejimlerin çöküşte olduğu bu dönemde Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adında bir siyasi parti kurdu

Partisi 5 Aralık 1990 tarihinde Bosna-Hersek’te yapılan seçimleri kazandı

Bu seçimlerin ardından Aliya İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı oldu

1 Mart 1992'de yapılan referandumda Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti

Bu gelişmelerin üzerine Sırplar, Bosna-Hersek’i işgal etti ve yüz binlerce insan katledildi

Aliya İzzetbegoviç 4 yıl boyunca devam eden bu vahşetin ortasında liderliğini kararlılıkla sürdürdü ve aynı zamanda ordusunun başında cephede mücadele etti

O, ‘Her şeye kadir olan Allah’a and olsun ki köle olmayacağız’ dedi ve bu inançla savaştı

1995 yılında Amerika’da imzalanan Dayton Antlaşması ile ülkesinin yaşadığı işgali sonlandırdı

İzzetbegoviç 1998 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü

19 Ekim 2003 günü Aliya İzzetbegoviç 78 yaşındayken aramızdan ayrıldı