Balkan Müslümanlarının umut ışığı: Aliya İzzetbegoviç
19 Ekim 2003 tarihinde Bosna-Hersek´te ve Balkanlar´da Müslümanların umut ışığı ve bağımsız Bosna Hersek´in ilk cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç vefat etti
- star.com.tr
İzzetbegoviç, 8 Ağustos 1925 tarihinde Bosna'da doğdu
Lise eğitimini Saraybosna'da bir Alman okulunda aldı
Bu dönemde lise arkadaşlarıyla birlikte Müslüman Gençler Kulübü’nü kurdu
Kulüp, İkinci Dünya Savaşı’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları yardımlar ile tanındı
1945 yılında ülke yönetiminin komünistlerin eline geçmesinin ardından İzzetbegoviç, 'İslamcılık' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Komünist rejiminin Boşnak Müslümanların kimliğini yok etme politikalarına karşın İzzetbegoviç, 1970 yılında ‘İslam Bildirisi’ni yayınladı
Bu bildiri İslam dünyasına 'yeniden uyanış' çağrısıydı ve İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırdı
Ardından da 1983'te 'İslam Manifestosu'adlı kitabını çıkardı
Bu kitaptan dolayı İzzetbegoviç Avrupa’da radikal bir İslam cumhuriyeti kurmaya çalışmakla suçlanarak 14 yıl hapse mahkum edildi
1988'de af yasasıyla serbest kalan İzzetbegoviç, komünist rejimlerin çöküşte olduğu bu dönemde Bosna-Hersek Özerk Cumhuriyeti’nde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adında bir siyasi parti kurdu
Partisi 5 Aralık 1990 tarihinde Bosna-Hersek’te yapılan seçimleri kazandı
Bu seçimlerin ardından Aliya İzzetbegoviç Cumhurbaşkanı oldu
1 Mart 1992'de yapılan referandumda Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti
Bu gelişmelerin üzerine Sırplar, Bosna-Hersek’i işgal etti ve yüz binlerce insan katledildi
Aliya İzzetbegoviç 4 yıl boyunca devam eden bu vahşetin ortasında liderliğini kararlılıkla sürdürdü ve aynı zamanda ordusunun başında cephede mücadele etti
O, ‘Her şeye kadir olan Allah’a and olsun ki köle olmayacağız’ dedi ve bu inançla savaştı
1995 yılında Amerika’da imzalanan Dayton Antlaşması ile ülkesinin yaşadığı işgali sonlandırdı
İzzetbegoviç 1998 yılına kadar cumhurbaşkanlığı görevini sürdürdü
19 Ekim 2003 günü Aliya İzzetbegoviç 78 yaşındayken aramızdan ayrıldı
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