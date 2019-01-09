Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer günü

TBMM Hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'in Şubat 1922'deki Londra ve Paris ziyaretlerinden sonra İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Mart 1922'de Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler yapmayı önerdi

Fakat TBMM Hükümeti, öncelikle Yunan ordusunun Anadolu'yu tahliye etmesinde ısrar edince anlaşma sağlanamadı

Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması üzerine Türk hükümeti barış yolunun kapalı olduğuna hükmederek taarruz kararı aldı

Bu esnada TBMM, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığını süresiz uzattı

6 Ağustos sabahı Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare etmek için Kocatepe’de bulunuyorlardı

Savaş 05:30’da Türk topçusunun ateşi ile başladı

27 Ağustos’tan itibaren Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirerek Yunan ordusuna büyük kayıplar verdirdi

30 Ağustos sabahı Dumlupınar’da sıkıştırılan Yunan ordusu ile büyük bir meydan savaşı yapıldı

Bu savaş sonunda bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri Yalova, İzmir ve Bandırma yönüne doğru kaçmaya başladı

Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis ve birçok subay esir alındı

Kaçan Yunan ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek amacıyla Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini verdi