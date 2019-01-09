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Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zafer günü

30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz, Yunanlar karşısında Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı

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TBMM Hükümeti Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'in Şubat 1922'deki Londra ve Paris ziyaretlerinden sonra İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri Mart 1922'de Sevr Antlaşması'nda bazı değişiklikler yapmayı önerdi
 
Fakat TBMM Hükümeti, öncelikle Yunan ordusunun Anadolu'yu tahliye etmesinde ısrar edince anlaşma sağlanamadı
 
Bu görüşmelerden bir sonuç alınamaması üzerine Türk hükümeti barış yolunun kapalı olduğuna hükmederek taarruz kararı aldı
 
Bu esnada TBMM, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığını süresiz uzattı
 
6 Ağustos sabahı Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare etmek için Kocatepe’de bulunuyorlardı
 
Savaş 05:30’da Türk topçusunun ateşi ile başladı
 
27 Ağustos’tan itibaren Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirerek Yunan ordusuna büyük kayıplar verdirdi
 
30 Ağustos sabahı Dumlupınar’da sıkıştırılan Yunan ordusu ile büyük bir meydan savaşı yapıldı
 
Bu savaş sonunda bozguna uğrayan Yunan kuvvetleri Yalova, İzmir ve Bandırma yönüne doğru kaçmaya başladı
 
Yunan ordusu Başkomutanı General Trikopis ve birçok subay esir alındı
 
Kaçan Yunan ordusunun yeni bir savunma hattı oluşturmasını engellemek amacıyla Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini verdi

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