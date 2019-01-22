Bir Kurtuluş Savaşı kahramanı: Şükrü Naili Paşa
26 Ekim 1936 tarihinde İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Türk ordusunun başında şehre giren Kurtuluş Savaşı kahramanı Şükrü Naili Paşa vefat etti
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
Şükrü Naili Gökberk, 1876'da Selanik’te doğdu
1899'da Harp Okulu’nu, 1902'de Harp Akademisi’ni bitirdi ve Genelkurmay yüzbaşı olarak Selanik'te görev aldı
14. Tümen kurmay başkanıyken Balkan Savaşı’na katıldı
1920'de 49. Tümenle Kırklareli bölgesinde Yunanlılara karşı savaşan Şükrü Naili Paşa, daha sonra Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Anadolu'ya geçti
15. Tümen komutanıyken Eskişehir ve Sakarya savaşlarına, 3. Kolordu komutanı olarak da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne katıldı
1922’de Tümgeneral oldu
Eskişehir ve Bursa'yı düşmandan temizledikten sonra Bandırma’yı da geri alan Naili Paşa, Lozan Barış Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kolordusuyla birlikte İstanbul'a girdiğinde sevinç gösterileriyle karşılandı
1926'da Korgeneralliğe yükseldi
1934'te kolordu komutanıyken emekliye ayrılan Paşa, 1935'te İstanbul'dan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi
Şükrü Naili Paşa 26 Ekim 1936’da Edirne'de hayatını kaybetti
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