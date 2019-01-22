Bir Kurtuluş Savaşı kahramanı: Şükrü Naili Paşa

Şükrü Naili Gökberk, 1876'da Selanik’te doğdu

1899'da Harp Okulu’nu, 1902'de Harp Akademisi’ni bitirdi ve Genelkurmay yüzbaşı olarak Selanik'te görev aldı

14. Tümen kurmay başkanıyken Balkan Savaşı’na katıldı

1920'de 49. Tümenle Kırklareli bölgesinde Yunanlılara karşı savaşan Şükrü Naili Paşa, daha sonra Kurtuluş Savaşı’na katılmak üzere Anadolu'ya geçti

15. Tümen komutanıyken Eskişehir ve Sakarya savaşlarına, 3. Kolordu komutanı olarak da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne katıldı

1922’de Tümgeneral oldu

Eskişehir ve Bursa'yı düşmandan temizledikten sonra Bandırma’yı da geri alan Naili Paşa, Lozan Barış Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinden sonra Kolordusuyla birlikte İstanbul'a girdiğinde sevinç gösterileriyle karşılandı

1926'da Korgeneralliğe yükseldi

1934'te kolordu komutanıyken emekliye ayrılan Paşa, 1935'te İstanbul'dan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi

Şükrü Naili Paşa 26 Ekim 1936’da Edirne'de hayatını kaybetti