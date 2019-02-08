Bir mücadele destanı: 'Gazi' Antep

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Antlaşması ile resmen parçalandı

Antep, 17 Aralık 1918 tarihinde Birleşik Krallık Devleti'ne daha sonra 5 Kasım 1919 tarihinde Fransa'ya bırakıldı

1920 yılında, Fransız birliklerinin Antep'e yerleşmesi üzerine Antep halkı direnişe başladı

Düşman karşısında Bayrak Şehidimiz Şahinbey "Fransızlar Antep’i esir edecekler öylemi?" diyerek etrafına topladığı 200 Antepli kahraman ile Kilis yolunu kapattı

Bu kahramanlar "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez" diye haykırarak işgalcilere karşı direndi

Şahinbey'in şehit edilmesinden sonra bu defa Antep çatışmalara sahne oldu

Antep halkı 1 Nisan 1920 den 7 Şubat 1921'e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi fakat bu direniş sonrasında kırıldı ve Türk askerleri geri çekilmek zorunda kaldı

Böylece Fransızlar 9 Şubat 1921'de şehre hakim oldu

Fransızlar Ankara Antlaşması'nın ardından 25 Aralık 1921 de şehri boşalttılar ve Gaziantep iki yıl süren işgalden kurtuldu

Antep 6317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" inancıyla Gaziantep’i düşmana karşı savundu

TBMM’nin, 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Fevzi Çakmak meclis başkanlığına, Antep isminin Gaziantep olarak değiştirilmesini kapsayan bir önerge sundu

Kabul gören kanun teklifi, 8 Şubat 1921 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi