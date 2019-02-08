Bir mücadele destanı: 'Gazi' Antep
8 Ocak 1921 tarihinde Birinci Dünya Savaşı'nda büyük bir kahramanlık ve mücadele örneği sergileyen Antep'e 'Gazi' unvanı verildi
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı Devleti, Mondros Antlaşması ile resmen parçalandı
Antep, 17 Aralık 1918 tarihinde Birleşik Krallık Devleti'ne daha sonra 5 Kasım 1919 tarihinde Fransa'ya bırakıldı
1920 yılında, Fransız birliklerinin Antep'e yerleşmesi üzerine Antep halkı direnişe başladı
Düşman karşısında Bayrak Şehidimiz Şahinbey "Fransızlar Antep’i esir edecekler öylemi?" diyerek etrafına topladığı 200 Antepli kahraman ile Kilis yolunu kapattı
Bu kahramanlar "Düşman cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez" diye haykırarak işgalcilere karşı direndi
Şahinbey'in şehit edilmesinden sonra bu defa Antep çatışmalara sahne oldu
Antep halkı 1 Nisan 1920 den 7 Şubat 1921'e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi fakat bu direniş sonrasında kırıldı ve Türk askerleri geri çekilmek zorunda kaldı
Böylece Fransızlar 9 Şubat 1921'de şehre hakim oldu
Fransızlar Ankara Antlaşması'nın ardından 25 Aralık 1921 de şehri boşalttılar ve Gaziantep iki yıl süren işgalden kurtuldu
Antep 6317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan "Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" inancıyla Gaziantep’i düşmana karşı savundu
TBMM’nin, 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Fevzi Çakmak meclis başkanlığına, Antep isminin Gaziantep olarak değiştirilmesini kapsayan bir önerge sundu
Kabul gören kanun teklifi, 8 Şubat 1921 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi
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