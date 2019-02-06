Birinci Jön Türk Kongresi
4 Şubat 1902 tarihinde Damat Mahmut Celalettin Paşa’nın Paris’te yaşayan iki oğlu Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah'ın önderliğinde Birinci Jön Türk Kongresi toplandı
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Cenevre şubesinin kurucusu Tunalı Hilmi, 1898 yılında Mısır'a gittikten sonra Kahire merkezini yeniden kurdu
Damat Mahmut Paşa ve oğulları da İstanbul hükümetinin baskıları sonucu Londra'dan ayrılmak zorunda kalınca Mısır'a gittiler
Mısır'da Prens Lütfullah ve Sabahattin, "Umum Osmanlı Vatandaşlara" hitaplı iki beyanname ile Jön Türklerin bir kongre düzenlemesini önerdi
Bu çağrı sonucu 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te "Birinci Osmanlı Liberaller Kongresi" adıyla bir kongre toplandı
Kongrenin planlayıcıları toplanılacak yeri ayarladıktan sonra, kongre delegelerinin kalacakları yerleri ve yol masraflarını da karşıladılar
Sonradan "I. Jön Türk Kongresi" diye anılan kongre, bir Fransız senatosu üyesinin evinde 47 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi
Bu kongrede cemiyet, adem-i merkeziyet fikrini savunan Prens Sabahaddin öncülüğündeki grupla, merkeziyetçi Ahmet Rıza öncülüğündeki grup arasında ikiye bölündü
Düzenlenecek bir ihtilal için başka devletler ile işbirliği yapmak düşüncesine Ahmet Rıza grubunun katılmaması üzerine kongre bir karar alamadan dağıldı
Delegeler, Osmanlı Devletinin yıkılması hariç, başka hiçbir noktada birlik sağlayamamıştı
Bu nedenle grup 27-29 Aralık 1907’de yine Paris’te toplanan ikinci Jön Türk Kongresine tekrar bir araya geleceklerdi
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