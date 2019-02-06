Birinci Jön Türk Kongresi

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Cenevre şubesinin kurucusu Tunalı Hilmi, 1898 yılında Mısır'a gittikten sonra Kahire merkezini yeniden kurdu

Damat Mahmut Paşa ve oğulları da İstanbul hükümetinin baskıları sonucu Londra'dan ayrılmak zorunda kalınca Mısır'a gittiler

Mısır'da Prens Lütfullah ve Sabahattin, "Umum Osmanlı Vatandaşlara" hitaplı iki beyanname ile Jön Türklerin bir kongre düzenlemesini önerdi

Bu çağrı sonucu 4-9 Şubat 1902 tarihleri arasında Paris'te "Birinci Osmanlı Liberaller Kongresi" adıyla bir kongre toplandı

Kongrenin planlayıcıları toplanılacak yeri ayarladıktan sonra, kongre delegelerinin kalacakları yerleri ve yol masraflarını da karşıladılar

Sonradan "I. Jön Türk Kongresi" diye anılan kongre, bir Fransız senatosu üyesinin evinde 47 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi

Bu kongrede cemiyet, adem-i merkeziyet fikrini savunan Prens Sabahaddin öncülüğündeki grupla, merkeziyetçi Ahmet Rıza öncülüğündeki grup arasında ikiye bölündü

Düzenlenecek bir ihtilal için başka devletler ile işbirliği yapmak düşüncesine Ahmet Rıza grubunun katılmaması üzerine kongre bir karar alamadan dağıldı

Delegeler, Osmanlı Devletinin yıkılması hariç, başka hiçbir noktada birlik sağlayamamıştı

Bu nedenle grup 27-29 Aralık 1907’de yine Paris’te toplanan ikinci Jön Türk Kongresine tekrar bir araya geleceklerdi