'Bosna Kasabı' Radovan Karadziç
Bosna savaş suçlusu Radovan Karadziç, nam-ı diğer 'Bosna Kasabı' 21 Temmuz 2008 tarihinde Belgrad'da bir belediye otobüsünde yakalandı
- star.com.tr
Radovan Karadziç Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığını ve 1996 yılına kadar silahlı kuvvetler başkomutanlığını yaptı
Karadziç’in başkanlığı döneminde yaşanan 1992-1995 arasındaki iç savaşta Boşnaklara ve Hırvatlara yönelik etnik temizlik başladı
Sırp topraklarında yaşayan Boşnak ve Hırvatlar bölgeyi terk etmek zorunda kaldı
Cinayet, sürgün, tecavüz ve rehin alma gibi çok sayıda saldırıyla birlikte yürütülen etnik temizlik sonucu, 250 binden fazla insan öldü, 2 milyon kişi evlerinden sürüldü
Bosna Savaşı'nda işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Karadziç’e, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından dava açıldı
Mahkeme Srebenitsa'da yaşananlardan dolayı Karadziç’i resmen suçlu buldu
Suçlamanın ardından Karadziç kayıplara karıştı
Sırp Ortodoks kilisesi manastırlarında, bazen de Bosna’nın doğusunda dağlık bölgelerdeki mağaralarda saklandığı iddia edildi
Bazılarıysa rahip kılığına girdiğini bazen de kadın peruğu takarak dolaştığını yazdı
Hakkında ABD hükümeti tarafından 5.000.000 dolarlık ödül vadedildi
Radovan Karadziç 21 Temmuz 2008 tarihinde yakalandı
'Bosna Kasabı'mahkemedeki savunmasında yaptıklarından dolayı tarafına ceza değil, ödül verilmesi gerektiğini belirtti
24 Mart 2016'da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda Karadziç Srebrenitsa'da soykırım işlemek, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı
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