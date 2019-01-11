Bosna'daki felaketin sonu: Dayton Anlaşması

25 Haziran 1991’de Hırvatistan ve Slovenya federe cumhuriyetlerinin bağımsızlık ilanları Yugoslavya’da savaş ve parçalanma sürecini başlattı

15 Ekim 1991 tarihinde Bosna-Hersek Parlamentosu bağımsızlık kararı aldı

Radovan Karadzic liderliğindeki Sırp Demokrat Partisi bu kararı protesto etti ve 24 Ekim’de “Bosnalı Sırpların Ulusal Meclisi”ni kurdu

29 Şubat–1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen bağımsızlık referandumundan iki gün sonra, Bosna-Hersek Parlamentosu Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etti

Sırp Meclisi ise “Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti”nin kuruluşunu ilan etti

27 Mart’ta Sırp Meclisi yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti’nin Sırbistan ile birleştiğini açıkladı

Temmuz ayında ise Hırvat Demokratik Birliği Hırvatistan’ın desteğini arkasına alarak “Hırvat Hersek-Bosna Cumhuriyeti”ni ilan etti

Batı Hersek, Merkez Bosna, Kuzey Bosna’yı kapsayan Hırvat Cumhuriyeti’nin başkenti Mostar oldu

Karşılıklı ilanlar Bosna-Hersek’i Nisan 1992’de savaşa sürükledi

Yaklaşık 3,5 yıl sürmüş olan iç savaş büyük bir yıkıma neden oldu

Sırp silahlı güçleri Boşnak ve Hırvat sivillere yönelik, Hırvat silahlı güçleri ise Sırp ve Boşnak sivillere yönelik etnik temizlik uyguladı

Savaş Amerika ve AB devletlerinin müdahalesiyle Aralık 1995’te sona erdi

Hırvat, Sırp ve Boşnak tarafı 14 Aralık'ta, Bosna Savaşını bitiren ve yeni Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ni kuran Dayton Anlaşması'nı imzaladı

Dayton Anlaşması’na göre, Bosna-Hersek Cumhuriyeti “Bosna-Hersek Federasyonu” ve “Sırp Cumhuriyeti” olmak üzere iki entiteden oluşmaktadır

Entiteler birbirinden hukuken gerçek bir sınır niteliği taşımayan ayrım hattı ile ayrılmıştır

Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç “Bu adil bir barış olmayabilir; fakat süren bir savaştan daha iyidir” demiştir