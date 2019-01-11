Büyük Moğol İmparatoru: Ögeday
11 Aralık 1241 tarihinde Cengiz Han´ın yerine geçmesinin ardından özellikle Anadolu topraklarına yönelik seferler düzenlemesi nedeniyle Türk tarihinde önemli bir yeri olan Ögeday öldü
- star.com.tr
Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı Ögeday, gençlik yıllarından itibaren babası Cengiz Han’ın çeşitli seferlerine katıldı
1220 yılı başlarında Otrar Kuşatmasını yürüttü ve yaklaşık beş ay sonra Kayır Han’ın mukavemetini kırarak şehri ele geçirdi
Maveraünnehir’in kontrol altına alınmasının ardından abisi Çağatay’la birlikte Harezm üzerine yöneldi
Daha sonra Herat ve çevresindeki harekatı yönetti
1221’de Gazne’yi zapt etti
Ögeday, Yakındoğu, Çin, Avrupa ve Afganistan'ın büyük bölümünün ele geçirileceği seferleri başlattı
1236 yılında Rusya Moğollara bağımlı bir devlet durumuna geldi
Kılıçla fethedilen ve harabeye çevrilen bu geniş ülkelerde Moğol hâkimiyetini tehdit edebilecek ciddi bir muhalefet hareketi ortaya çıkmadı
İçeride ve dışarıda ciddi bir problemle karşılaşmayan Ögeday’ın dahili siyasetteki en önemli icraatı maliye, haberleşme ve posta işlerinin teşkilatlandırılmasıdır
Ayrıca, Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler olmuştur
Yaklaşık on iki yıllık icraatının genel bir değerlendirmesini yaptığı 1240 yılının yedinci ayındaki kurultayın ardından Ögeday Han 11 Aralık 1241 tarihinde öldü
Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti
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