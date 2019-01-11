Büyük Moğol İmparatoru: Ögeday

Cengiz Han’ın yerini alan Moğol büyük hanı Ögeday, gençlik yıllarından itibaren babası Cengiz Han’ın çeşitli seferlerine katıldı

1220 yılı başlarında Otrar Kuşatmasını yürüttü ve yaklaşık beş ay sonra Kayır Han’ın mukavemetini kırarak şehri ele geçirdi

Maveraünnehir’in kontrol altına alınmasının ardından abisi Çağatay’la birlikte Harezm üzerine yöneldi

Daha sonra Herat ve çevresindeki harekatı yönetti

1221’de Gazne’yi zapt etti

Ögeday, Yakındoğu, Çin, Avrupa ve Afganistan'ın büyük bölümünün ele geçirileceği seferleri başlattı

1236 yılında Rusya Moğollara bağımlı bir devlet durumuna geldi

Kılıçla fethedilen ve harabeye çevrilen bu geniş ülkelerde Moğol hâkimiyetini tehdit edebilecek ciddi bir muhalefet hareketi ortaya çıkmadı

İçeride ve dışarıda ciddi bir problemle karşılaşmayan Ögeday’ın dahili siyasetteki en önemli icraatı maliye, haberleşme ve posta işlerinin teşkilatlandırılmasıdır

Ayrıca, Ögeday ile Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad arasında yoğun diplomatik ilişkiler olmuştur

Yaklaşık on iki yıllık icraatının genel bir değerlendirmesini yaptığı 1240 yılının yedinci ayındaki kurultayın ardından Ögeday Han 11 Aralık 1241 tarihinde öldü

Ögeday'ın ölümünün ardından ülkeyi beş yıl boyunca eşi Töregene yönetti