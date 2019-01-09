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Çanakkale'de İngilizlerin sonunun başlangıcı: I.Anafartalar

9 Ağustos 1915 tarihinde Gelibolu'daki İtilaf cephelerine ulaşan takviye kuvvetleri ile Osmanlı kuvvetleri arasında gerçekleşen I. Anafartalar Muharebesi başladı. Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in bizzat yönettiği muharebeler sonucunda İngiliz birlikleri eski hatlarına geri çekildi

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Çanakkale Savaşı'nda 1915 yılının Temmuz ayı sonlarında cepheler kilitlendi, çatışmalar mevzii harbine dönüştü
 
İngiliz General Hamilton, üçüncü cepheyi Suvla kumsalına, takviye olarak gelen İngiliz 9. Kolordusu’nu çıkartarak yaptı
 
6 Ağustos'ta yapılan bu çıkartmayla Çanakkale Savaşı bu bölgeye kaydı
 
Gelibolu Yarımadası’nın düşman kuvvetlerce tahliyesine kadar asıl çatışmalar bu bölgede oldu
 
Suvla Ovası’na hakim ilk kademe sırtlardaki üç Türk taburu, çıkartma birliklerinin ileri harekatını durdurmayı başardı
 
İngiliz 9. Kolordusu’nun genel bir taarruz için düzen alması, 8 Ağustos tarihini buldu
 
9 Ağustos'ta iki İngiliz tümeni taarruz için ilerlemeye başladığı sırada Kurmay Albay Mustafa Kemal Bey’in de taarruzu başladı
 
Türk taarruzu, önlerindeki İngiliz kollarını atarak ilerledi
 
10 Ağustos sabahı Mustafa Kemal, Kocaçimen Tepesi-Conk Bayırı hattında yeni bir taarruz yaptı
 
8. ve 9. Tümenlerin taarruzuyla düşman kuvvetleri 1.000 metre geri atıldı
 
Bu bölgenin daha kuzeyinde, İngiliz 53. Tümen’i Yusufçuk Tepe ve daha kuzeydeki Küçük Anafartalar Tepesi yönünde taarruza geçti
 
Yoğun topçu ateşleri sürdü ve iki Türk taburunun savunması, mevzileri korumayı başardı
 
Son muharebeler sonunda Arıburnu Cephesi’nde Anzak kuvvetleri eski hatlarına çekildi
 
Taarruzun başarısızlığı üzerine İngiliz birlikleri 15 Ağustos 1915 günü tekrar saldırıya geçti
 
16 Ağustos sabahı bölgeye gelen Mustafa Kemal, taarruzu bizzat kendisi yönetti
 
Kısa süre sonra İngiliz birlikleri eski hatlarına geri çekildi

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