Çöl Kalkanı Harekatı
7 Ağustos 1990 tarihinde Irak’ın Kuveyt´in işgal etmesi üzerine, ABD 'Çöl Kalkanı' harekatını başlattı
- star.com.tr
2 Ağustos 1990'da Irak'ın güneydoğu komşusu Kuveyt'i işgal etmesi uluslararası tepkilere neden oldu,
tepkilerin sonucu olarak BMGK üyeleri tarafından Irak'a karşı bir dizi ekonomik yaptırım uygulanmaya başladı
Ardından ABD Başkanı George H. W. Bush kendi ülkesinin birliklerini Suudi Arabistan'a yolladı
Başka ülkelerden de bölgeye askeri güç göndermeleri çağrısında bulundu
Amerika’nın öncülüğündeki Birleşik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır'ın da aralarında bulunduğu 28 koalisyon üyesi ülke Irak’a savaş açtı
Bunun sonucunda II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en geniş çaplı askeri koalisyon gücü ortaya çıktı
Körfez Savaşı, dünyada televizyonlarda canlı izlenen ilk savaştı ve medyada çığır açtı
Tek başına koalisyon güçlerine direnmeye çalışan Saddam Hüseyin’in müttefikleri ise Ürdün, Yemen ve Filistin Kurtuluş Örgütü’ydü
ABD Başkanı Bush Irak'ın Suudi Arabistan'ı işgal edebileceği gerekçesiyle "tamamen bu ülkeyi korumak amacıyla" Çöl Kalkanı Harekatının başlatıldığını açıkladı
Suudi Kralının çağrısı üzerine 7 Ağustos’tan itibaren harekat kapsamında ABD askerleri bu ülkeye konuşlanmaya başladı
Kara harekâtı başladıktan kısa bir süre sonra Saddam Hüseyin, Irak’ta çalışmakta olan 1200 İngiliz’i, 900 Amerikalıyı, 200 Japon’u ve sayıları az olmasına rağmen Polonyalıları ve Almanları tutuklayarak hapsetti
Kuveyt’e yapılan hava harekâtından sonra geri çekilen Irak birliklerine kara harekâtı başladı ve 200 koalisyon birliklerinin askeri ölürken; Irak birlikleri 100.000’den fazla asker ve sivil kaybı yaşadı
Bunların sonucunda, Irak, Kuveyt'i ilhak kararını kaldırmak ve savaş tazminatı ödemek başta olmak üzere bütün şartları kabul etmek zorunda kaldı
Bu şekilde Körfez Savaşı fiilen sona ermiş oldu
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