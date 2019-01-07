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Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 'Erzurum Kongresi'

23 Temmuz 1919 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi başladı

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Erzurum Kongresi, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dönüm noktalarından olması ve ilk kez ‘egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu’nun kabul edilmesi bakımından tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir
 
Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal Atatürk’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu destek verdi
 
Atatürk bu dönemde milli bir kongre toplayarak, milli mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planladı
 
Kongre  bir okul salonunda 54 delege ile çalışmalarına başladı
 
İlk gün, Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi
 
Milli bir hal alan kongrede, genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü
 
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresinde alınan kararlar şunlardır:
 
Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz
 
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir 
 
İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir
 
Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır
 
Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır
 
Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez
 
Manda ve Himaye kabul olunamaz
 
Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır

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