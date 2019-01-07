Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 'Erzurum Kongresi'
23 Temmuz 1919 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi başladı
- star.com.tr
Erzurum Kongresi, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dönüm noktalarından olması ve ilk kez ‘egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu’nun kabul edilmesi bakımından tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir
Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal Atatürk’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu destek verdi
Atatürk bu dönemde milli bir kongre toplayarak, milli mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planladı
Kongre bir okul salonunda 54 delege ile çalışmalarına başladı
İlk gün, Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi
Milli bir hal alan kongrede, genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresinde alınan kararlar şunlardır:
Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz
Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir
İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir
Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır
Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır
Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez
Manda ve Himaye kabul olunamaz
Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır
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