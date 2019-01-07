Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 'Erzurum Kongresi'

Erzurum Kongresi, Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin dönüm noktalarından olması ve ilk kez ‘egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu’nun kabul edilmesi bakımından tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir

Amasya Genelgesi'nden sonra İstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen Mustafa Kemal Atatürk’e, başta Kazım Karabekir olmak üzere Anadolu'daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu destek verdi

Atatürk bu dönemde milli bir kongre toplayarak, milli mücadele ile ilgili tüm faaliyetleri birleştirmeyi planladı

Kongre bir okul salonunda 54 delege ile çalışmalarına başladı

İlk gün, Mustafa Kemal kongre başkanlığına seçildi

Milli bir hal alan kongrede, genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında gerçekleştirilen Erzurum Kongresinde alınan kararlar şunlardır:

Millî sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz

Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir

İstanbul Hükûmeti vatanı koruma ve istiklâli elde etme gücünü gösteremediği takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri millî kongrece seçilecektir

Kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır

Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır

Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez

Manda ve Himaye kabul olunamaz

Millî Meclis’in derhal toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır