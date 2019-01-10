Demokrasiye bir 'darbe' daha: 12 Eylül
12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ´Bayrak Harekatı´ olarak adlandırdıkları askeri bir darbe gerçekleştirdi
- star.com.tr
Darbenin yapılma nedeni siyasi iktidarsızlık, ekonomik sebepler ve aşırı sağ-sol çatışmaları ile oluşan kaos ortamı olarak gösterildi
Ülke genelinde 13 sıkıyönetim bölgesine 13 general sıkıyönetim komutanı olarak atandı
Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel eşleriyle birlikte Hamzakoy'a, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş Uzunada'ya götürüldü
TBMM hükümsüz kılındı
Dokuz yıl süren bu dönemde partiler lağvedildi
Siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı
1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı1982’de halkın yüzde 92’sinin kabul ettiği darbe anayasası yürürlüğe girdi
Generallerin yönetimindeki Milli Güvenlik Konseyi yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı ve Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildi
Bu dönemde 1 milyon 683 bin kişi fişlendi
210 bin davada 230 bin kişi yargılandı
7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye ceza verildi, 50 kişi idam edildi
30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı
14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı
30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti
300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü
3 bin 854 öğretmenin, 120 akademisyenin ve 47 hâkimin görevine son verildi
400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi
Gazeteler 300 gün yayın yapamadı
Yeni anayasa ile sendikalaşma kaldırıldı, grev hakkı yasaklandı
6 Kasım 1983 genel seçimine, kapatılan eski siyasi partilerin hiçbiri katılamadı
Yapılan genel seçimleri Anavatan Partisi kazandı
1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, “MGK üyelerinin yargılanamayacağı”na dair Anayasa’nın geçici 15. Maddesi 12 Eylül 2010’daki referandumun ardından kaldırıldı ve 13 Eylül 2010 sabahından itibaren 12 Eylül'ün sorumluları hakkında suç duyuruları yapılmaya başlandı
Bütün bu suç duyuruları toplanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 2011 yılında ilk soruşturma açıldı
Dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.