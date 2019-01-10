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Demokrasiye bir 'darbe' daha: 12 Eylül

12 Eylül 1980 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ´Bayrak Harekatı´ olarak adlandırdıkları askeri bir darbe gerçekleştirdi

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Darbenin yapılma nedeni siyasi iktidarsızlık, ekonomik sebepler ve aşırı sağ-sol çatışmaları ile oluşan kaos ortamı olarak gösterildi
 
Ülke genelinde 13 sıkıyönetim bölgesine 13 general sıkıyönetim komutanı olarak atandı
 
Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel eşleriyle birlikte Hamzakoy'a, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş Uzunada'ya götürüldü
 
TBMM hükümsüz kılındı
 
Dokuz yıl süren bu dönemde partiler lağvedildi
 
Siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı
 
1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı1982’de halkın yüzde 92’sinin kabul ettiği darbe anayasası yürürlüğe girdi
 
Generallerin yönetimindeki Milli Güvenlik Konseyi yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı ve Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildi
 
Bu dönemde 1 milyon 683 bin kişi fişlendi
 
210 bin davada 230 bin kişi yargılandı
 
7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye ceza verildi, 50 kişi idam edildi
 
30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı
 
14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı
30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti
 
300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü 
 
3 bin 854 öğretmenin, 120 akademisyenin ve 47 hâkimin görevine son verildi
 
400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi
 
Gazeteler 300 gün yayın yapamadı
 
Yeni anayasa ile sendikalaşma kaldırıldı, grev hakkı yasaklandı
 
6 Kasım 1983 genel seçimine, kapatılan eski siyasi partilerin hiçbiri katılamadı
 
Yapılan genel seçimleri Anavatan Partisi kazandı
 
1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, “MGK üyelerinin yargılanamayacağı”na dair Anayasa’nın geçici 15. Maddesi 12 Eylül 2010’daki referandumun ardından kaldırıldı ve 13 Eylül 2010 sabahından itibaren 12 Eylül'ün sorumluları hakkında suç duyuruları yapılmaya başlandı
 
Bütün bu suç duyuruları toplanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 2011 yılında ilk soruşturma açıldı
 
Dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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