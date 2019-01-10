Demokrasiye bir 'darbe' daha: 12 Eylül

Darbenin yapılma nedeni siyasi iktidarsızlık, ekonomik sebepler ve aşırı sağ-sol çatışmaları ile oluşan kaos ortamı olarak gösterildi

Ülke genelinde 13 sıkıyönetim bölgesine 13 general sıkıyönetim komutanı olarak atandı

Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel eşleriyle birlikte Hamzakoy'a, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş Uzunada'ya götürüldü

TBMM hükümsüz kılındı

Dokuz yıl süren bu dönemde partiler lağvedildi

Siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı

1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı1982’de halkın yüzde 92’sinin kabul ettiği darbe anayasası yürürlüğe girdi

Generallerin yönetimindeki Milli Güvenlik Konseyi yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı ve Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçildi

Bu dönemde 1 milyon 683 bin kişi fişlendi

210 bin davada 230 bin kişi yargılandı

7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye ceza verildi, 50 kişi idam edildi

30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı

14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı

30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurtdışına gitti

300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü

3 bin 854 öğretmenin, 120 akademisyenin ve 47 hâkimin görevine son verildi

400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi

Gazeteler 300 gün yayın yapamadı

Yeni anayasa ile sendikalaşma kaldırıldı, grev hakkı yasaklandı

6 Kasım 1983 genel seçimine, kapatılan eski siyasi partilerin hiçbiri katılamadı

Yapılan genel seçimleri Anavatan Partisi kazandı

1980 askeri darbesinden sonra yürürlüğe giren, “MGK üyelerinin yargılanamayacağı”na dair Anayasa’nın geçici 15. Maddesi 12 Eylül 2010’daki referandumun ardından kaldırıldı ve 13 Eylül 2010 sabahından itibaren 12 Eylül'ün sorumluları hakkında suç duyuruları yapılmaya başlandı

Bütün bu suç duyuruları toplanıp Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan 2011 yılında ilk soruşturma açıldı

Dava sonucunda Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı