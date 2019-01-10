11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4666
  • 6,3045
  • 227.216
  • 90.950
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Doğu'da Ermeni bozgunu

28 Eylül 1920 tarihinde Kazım Karabekir komutasındaki kahraman Türk ordusu, Doğu Cephesi´nde Ermenileri bozguna uğrattı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Taşnak Partisitarafından idare edilen Ermeniler, Türk sınırlarına ve bölgedeki Müslüman halka saldırıyordu
 
Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi
 
TBMM, Bakanlar Kurulu'na Kars, Artvin ve Ardahan’ın geri alınması için gereğinin yapılması konusunda ayrıca yetki verdi
 
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920 tarihlerinde Doğu’daki durum hakkında hükümete rapor verdi
 
Bu raporda, Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’a saldırı düzenlemek için hazırlandıkları ve bunu engellemek için harekete geçmenin gerekliliği vurgulandı
 
Taarruz için 7 Haziran’da emir verildi
 
Ancak, Sovyet Dışişleri meselenin siyasi yollardan halledilmesinin mümkün olduğunu bildirmesi üzerine, ordunun taarruzu geciktirildi
 
Bu arada Ermenilerin, Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzü ve Oltu’yu işgal üzerine 28 Eylül 1920’de Türk ordusu taarruza geçti
 
Kazım Karabekir, 30 Ekim’de Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı
 
Ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenilerin isteği üzerine 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalandı
 
Gümrü Barışı, TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır
 
Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez uluslararası antlaşmada onaylanmıştır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Bu yıl uzaya turist gönderecek

Bu yıl uzaya turist gönderecek

Müjdeli haber geldi! Destek ödemeleri yarın başlıyor

Müjdeli haber geldi! Destek ödemeleri yarın başlıyor

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Endonezya 17 helikopter alımı için sözleşme imzaladı

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA