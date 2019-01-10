Doğu'da Ermeni bozgunu
28 Eylül 1920 tarihinde Kazım Karabekir komutasındaki kahraman Türk ordusu, Doğu Cephesi´nde Ermenileri bozguna uğrattı
- star.com.tr
Taşnak Partisitarafından idare edilen Ermeniler, Türk sınırlarına ve bölgedeki Müslüman halka saldırıyordu
Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi
TBMM, Bakanlar Kurulu'na Kars, Artvin ve Ardahan’ın geri alınması için gereğinin yapılması konusunda ayrıca yetki verdi
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920 tarihlerinde Doğu’daki durum hakkında hükümete rapor verdi
Bu raporda, Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’a saldırı düzenlemek için hazırlandıkları ve bunu engellemek için harekete geçmenin gerekliliği vurgulandı
Taarruz için 7 Haziran’da emir verildi
Ancak, Sovyet Dışişleri meselenin siyasi yollardan halledilmesinin mümkün olduğunu bildirmesi üzerine, ordunun taarruzu geciktirildi
Bu arada Ermenilerin, Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzü ve Oltu’yu işgal üzerine 28 Eylül 1920’de Türk ordusu taarruza geçti
Kazım Karabekir, 30 Ekim’de Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı
Ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenilerin isteği üzerine 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalandı
Gümrü Barışı, TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır
Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez uluslararası antlaşmada onaylanmıştır
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