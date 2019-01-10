Doğu'da Ermeni bozgunu

Taşnak Partisitarafından idare edilen Ermeniler, Türk sınırlarına ve bölgedeki Müslüman halka saldırıyordu

Bunun üzerine, TBMM Ermenilere karşı askeri harekete geçilmesine karar verdi

TBMM, Bakanlar Kurulu'na Kars, Artvin ve Ardahan’ın geri alınması için gereğinin yapılması konusunda ayrıca yetki verdi

Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir, 30 Mayıs ve 4 Haziran 1920 tarihlerinde Doğu’daki durum hakkında hükümete rapor verdi

Bu raporda, Ermenilerin ilk fırsatta Erzurum’a saldırı düzenlemek için hazırlandıkları ve bunu engellemek için harekete geçmenin gerekliliği vurgulandı

Taarruz için 7 Haziran’da emir verildi

Ancak, Sovyet Dışişleri meselenin siyasi yollardan halledilmesinin mümkün olduğunu bildirmesi üzerine, ordunun taarruzu geciktirildi

Bu arada Ermenilerin, Türk topraklarına ve halkına karşı tecavüzü ve Oltu’yu işgal üzerine 28 Eylül 1920’de Türk ordusu taarruza geçti

Kazım Karabekir, 30 Ekim’de Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu’nun tamamını kurtardı

Ağır bir yenilgiye uğrayan Ermenilerin isteği üzerine 3 Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması imzalandı

Gümrü Barışı, TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır

Sevr Antlaşması’nın geçersizliği ilk kez uluslararası antlaşmada onaylanmıştır