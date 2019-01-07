İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,393
  • 6,187
  • 223.903
  • 89.835
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Dünyanın ilk jet motorlu uçağı: Havilland Comet

27 Temmuz 1949 tarihinde dünyanın jet motorlu ilk uçağı “de Havilland Comet” ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Comet, kanadına yerleştirilen 4 adet Havilland Ghost 50 turbo jet tipi motora sahipti
 
Uçak, ilk seferini 36 yolcusu ile Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine gerçekleştirdi
 
Londra'dan kalkan uçak tam 23 saat 34 dakikalık uçuşta rakibi pervaneli Lockheed Constellation'dan 6 saat erken Johannesburg'a ulaştı
 
Comet'in ilk yıllardaki fiyatı 250 bin sterlindi
 
Saatte yaklaşık 800 kilometre hıza ulaşan uçak, 13 bin metre yüksekliğe çıkabiliyordu
 
Comet’in ilk ticari uçuşu ise Mayıs 1952'de yapıldı
 
İlk modellerde önemli uçak kazalarına sebebiyet veren "metal yorgunluğu" görüldü
 
Metal yorgunluğu, kabinin sürekli döngüsel olarak basınçlandırılması ve ardından da basınçsızlandırılması sonucunda oluşmuş ve uçak gövdesine ağır bir zarar vermişti
 
10 Ocak 1954 tarihinde Comet 1'in Roma-Londra seferini yaparken kalkıştan 20 dakika sonra metal yorgunluğu sebebiyle gövdesi parçalandı ve 29 yolcu ile 6 mürettebattan kurtulan olmadı
 
8 Nisan 1954 ‘te de kalkıştan hemen sonra meydana gelen gizemli kaza İngiliz otoritelerini Comet'i soruşturmaya yöneltti
 
Araştırma sonucunda uçağın gövdesinde ve tasarımında değişikliğe gidildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

'Şu ana kadar 816 kişi tutukladık'

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

Dünya gözlem uydularından biri arızalandı

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

AB'den rest: Yeniden müzakere etmeyeceğiz

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

Türk deniz turizmi Almanya'da tanıtılacak

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Binali Yıldırım'dan Uber açıklaması

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle

Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak hamle

Büyükşehirlere saldıracaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Büyükşehirlere saldıracaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Brexit için kritik tarih belli oldu

Brexit için kritik tarih belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Sultangazi’de akılalmaz olay! ´Vursana´ diye üzerine gitti...

Sultangazi’de akılalmaz olay! ´Vursana´ diye üzerine gitti...

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA