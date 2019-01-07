Dünyanın ilk jet motorlu uçağı: Havilland Comet
27 Temmuz 1949 tarihinde dünyanın jet motorlu ilk uçağı “de Havilland Comet” ilk uçuşunu gerçekleştirdi
- star.com.tr
Comet, kanadına yerleştirilen 4 adet Havilland Ghost 50 turbo jet tipi motora sahipti
Uçak, ilk seferini 36 yolcusu ile Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine gerçekleştirdi
Londra'dan kalkan uçak tam 23 saat 34 dakikalık uçuşta rakibi pervaneli Lockheed Constellation'dan 6 saat erken Johannesburg'a ulaştı
Comet'in ilk yıllardaki fiyatı 250 bin sterlindi
Saatte yaklaşık 800 kilometre hıza ulaşan uçak, 13 bin metre yüksekliğe çıkabiliyordu
Comet’in ilk ticari uçuşu ise Mayıs 1952'de yapıldı
İlk modellerde önemli uçak kazalarına sebebiyet veren "metal yorgunluğu" görüldü
Metal yorgunluğu, kabinin sürekli döngüsel olarak basınçlandırılması ve ardından da basınçsızlandırılması sonucunda oluşmuş ve uçak gövdesine ağır bir zarar vermişti
10 Ocak 1954 tarihinde Comet 1'in Roma-Londra seferini yaparken kalkıştan 20 dakika sonra metal yorgunluğu sebebiyle gövdesi parçalandı ve 29 yolcu ile 6 mürettebattan kurtulan olmadı
8 Nisan 1954 ‘te de kalkıştan hemen sonra meydana gelen gizemli kaza İngiliz otoritelerini Comet'i soruşturmaya yöneltti
Araştırma sonucunda uçağın gövdesinde ve tasarımında değişikliğe gidildi
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