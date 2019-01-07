Dünyanın ilk jet motorlu uçağı: Havilland Comet

Comet, kanadına yerleştirilen 4 adet Havilland Ghost 50 turbo jet tipi motora sahipti

Uçak, ilk seferini 36 yolcusu ile Güney Afrika'nın Johannesburg şehrine gerçekleştirdi

Londra'dan kalkan uçak tam 23 saat 34 dakikalık uçuşta rakibi pervaneli Lockheed Constellation'dan 6 saat erken Johannesburg'a ulaştı

Comet'in ilk yıllardaki fiyatı 250 bin sterlindi

Saatte yaklaşık 800 kilometre hıza ulaşan uçak, 13 bin metre yüksekliğe çıkabiliyordu

Comet’in ilk ticari uçuşu ise Mayıs 1952'de yapıldı

İlk modellerde önemli uçak kazalarına sebebiyet veren "metal yorgunluğu" görüldü

Metal yorgunluğu, kabinin sürekli döngüsel olarak basınçlandırılması ve ardından da basınçsızlandırılması sonucunda oluşmuş ve uçak gövdesine ağır bir zarar vermişti

10 Ocak 1954 tarihinde Comet 1'in Roma-Londra seferini yaparken kalkıştan 20 dakika sonra metal yorgunluğu sebebiyle gövdesi parçalandı ve 29 yolcu ile 6 mürettebattan kurtulan olmadı

8 Nisan 1954 ‘te de kalkıştan hemen sonra meydana gelen gizemli kaza İngiliz otoritelerini Comet'i soruşturmaya yöneltti

Araştırma sonucunda uçağın gövdesinde ve tasarımında değişikliğe gidildi