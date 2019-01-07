Dünyanın tamamı elektronik ilk bilgisayarı: ENIAC
29 Temmuz 1947 tarihinde dünyanın tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955’e kadar 8 yıl boyunca hizmet verdi
- star.com.tr
Bilgisayarın yapımı bilim insanları John Mauchly ve Presper Eckert tarafından 4 yılda tamamlandı
Bilgisayarın ağırlığı 30 tondu ve yaklaşık 167 m²’lik bir alana sığabiliyordu
Eniac'ı çalıştırmak için 18.000 valfa kumanda edebilmek gerekiyordu
1941’de ABD'nin II. Dünya Savaşı’na katılmasıyla birlikte bilgisayar ordu tarafından gizli olarak Pennsylvania Üniversitesi’ne verildi
Amaç daha az isabet hatalı uzun menzilli top ve füzelerin hesaplamalarında kullanılmak istenmesiydi
II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından ENIAC basına tanıtıldı
Bundan sonra bilgisayar daha çok hava tahminlerinde, atom enerjisi hesaplamalarında ve kozmik ışın gibi çalışmalarda kullanıldı
ENIAC, eşitlikleri karşılaştırabiliyor, dört işlemi çözebiliyor ve karekök hesaplayabiliyordu
Bu tür sayısal ve mantıksal işlemleri yapabildiği için yüksek işlem hızına sahip ilk elektronik sayısal bilgisayar unvanını aldı
ENIAC’ın akümülatörleri hem toplama hem de hafıza işlevi görüyordu
O dönemde 60 saniye yol alan bir topun rotasının hesaplanması için, yaklaşık 20 saatlik çalışma gerekirken ENIAC sayesinde bu hesaplama süresi 15 saniyeye indi
ENIAC 6 kadın operatör tarafından programlanıyordu
Bu programlama işlemi elle takılıp çıkarılan fişler, kablolar ve kumanda edilen düğmelerle yapılmaktaydı
ENIAC’ın masrafları ondan sonra geliştirilen iki bilgisayardan fazla olunca 2 Ekim 1955 yılında saat 11:45'’te elektrik bağlantıları kesildi
Böylece dünyanın ilk elektronik bilgisayarı görevini tamamlamış oldu
ENIAC, günümüzde Washington’da ki Amerikan Ulusal Müzesinde sergilenmektedir
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.