Dünyanın tamamı elektronik ilk bilgisayarı: ENIAC

Bilgisayarın yapımı bilim insanları John Mauchly ve Presper Eckert tarafından 4 yılda tamamlandı

Bilgisayarın ağırlığı 30 tondu ve yaklaşık 167 m²’lik bir alana sığabiliyordu

Eniac'ı çalıştırmak için 18.000 valfa kumanda edebilmek gerekiyordu

1941’de ABD'nin II. Dünya Savaşı’na katılmasıyla birlikte bilgisayar ordu tarafından gizli olarak Pennsylvania Üniversitesi’ne verildi

Amaç daha az isabet hatalı uzun menzilli top ve füzelerin hesaplamalarında kullanılmak istenmesiydi

II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından ENIAC basına tanıtıldı

Bundan sonra bilgisayar daha çok hava tahminlerinde, atom enerjisi hesaplamalarında ve kozmik ışın gibi çalışmalarda kullanıldı

ENIAC, eşitlikleri karşılaştırabiliyor, dört işlemi çözebiliyor ve karekök hesaplayabiliyordu

Bu tür sayısal ve mantıksal işlemleri yapabildiği için yüksek işlem hızına sahip ilk elektronik sayısal bilgisayar unvanını aldı

ENIAC’ın akümülatörleri hem toplama hem de hafıza işlevi görüyordu

O dönemde 60 saniye yol alan bir topun rotasının hesaplanması için, yaklaşık 20 saatlik çalışma gerekirken ENIAC sayesinde bu hesaplama süresi 15 saniyeye indi

ENIAC 6 kadın operatör tarafından programlanıyordu

Bu programlama işlemi elle takılıp çıkarılan fişler, kablolar ve kumanda edilen düğmelerle yapılmaktaydı

ENIAC’ın masrafları ondan sonra geliştirilen iki bilgisayardan fazla olunca 2 Ekim 1955 yılında saat 11:45'’te elektrik bağlantıları kesildi

Böylece dünyanın ilk elektronik bilgisayarı görevini tamamlamış oldu

ENIAC, günümüzde Washington’da ki Amerikan Ulusal Müzesinde sergilenmektedir