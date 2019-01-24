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Ekonomide milat sayılan adım: 24 Ocak İstikrar Kararları

24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’nin ekonomik hayatı için milat sayılan 24 Ocak “İstikrar Kararları” hayata geçirildi

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  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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1980 yılı başında bir azınlık hükümeti kuran Süleyman Demirel, Turgut Özal’ı tam yetki ile donatarak ekonomi yönetiminin başına getirmiş, Özal da kurduğu ekiple 24 Ocak Kararları diye bilinen istikrar paketini hazırladı
 
İstikrar Programının hedefi bir yandan ulusal ekonominin birikim ve kaynaklarının dağılımında piyasa fiyatının ana belirleyici unsur olmasının diğer taraftan da dünya piyasalarıyla eklemlenmeyi sağlamaktı
 
Bu amaca yönelik olarak sürecin ilk basamağını mal piyasalarının dışa açılması ve ithalat rejiminin serbestleştirilmesi oluşturdu
 
İkinci basamak ise finansal serbestleşmenin sağlanmasıydı
 
Bu doğrultuda ulusal mali piyasalar serbestleştirildi ve dış finansal serbestlik sağlandı
24 Ocak Kararlarının ana hatları şu şekildeydi:
 
%32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidildi
 
Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı
 
KİT’lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırıldı
 
Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı
 
Dış ticaret serbestleştirildi
 
Yabancı sermaye yatırımları teşvik edildi
 
Kâr transferlerine kolaylık sağlandı
 
Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklendi
 
İthalat kademeli olarak liberalize edildi
 
İhracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edildi
 
24 Ocak kararlarının alınışından yaklaşık dokuz ay sonra Türk Silahlı Kuvvetleri ülkedeki ekonomik ve sosyal ortamdaki kargaşaya son vermek gerekçesiyle 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetimine el koydu
 
Buna göre, 12 Eylül darbesinin 24 Ocak kararlarını rahat uygulamak için yapıldığı öne sürülür

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