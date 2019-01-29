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Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

29 Ocak 2009 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde katıldığı Davos’ta ‘One Minute’ diyerek İsrail’in masum insanları öldürdüğünü tüm dünyanın önünde haykırdı

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  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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Bundan tam 10 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde katıldığı Davos’ta ‘One Minute’ diyerek İsrail’in masum insanları öldürdüğünü tüm dünyanın önünde haykırdı
 
29 Ocak 2009 tarihinde Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Peres  “Gazze: Ortadoğu’da Barış Modeli” paneline katıldı
 
Erdoğan da konuşmasını kesmeye çalışan moderatöre “One Minute” diyerek, müdahale edilmemesini söyledi
 
Erdoğan konuşmasının moderatör tarafından tekrar kesilmesine sert bir çıkış yaptı ve Peres’in ve İsrail'in barbarlığını tüm dünyaya haykıran Erdoğan, “Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos’a gelmem” diyerek salonu terk etti
 
Bu olayın ardından Peres’in Erdoğan’ı telefonla arayarak özür dilediği, üzgün olduğunu ve Erdoğan’a Türkiye’ye her daim saygı duyduğunu söylediği ifade edildi
 
Erdoğan'ın, Peres ile Gazze konusunda yaşadığı tartışma sonucunda Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nu terk etmesi dünya basınında geniş yankı buldu
 
BBC: "ERDOĞAN KAHRAMAN GİBİ KARŞILANDI"
 
İngiliz devlet televizyonu BBC, Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşte İstanbul'da binlerce kişi tarafından kahramanca karşılandığını duyurdu
 
İsrail basını "Türk saldırısı", "Davos'ta dram"  ve ”Türkiye Peres’e karşı” başlıklarını kullandı
 
YUNAN MEDYASI, "Erdoğan'a kahraman karşılaması" başlıklı haberinde Etnos, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul Atatürk havalimanında binlerce Türk tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını yazdı
 
Karşılamada "Hoşgeldin Davos Fatihi" ve "Dünya başbakan görsün" yazılı dövizler taşındığını yazan gazete, uçağın havalimanına inmesiyle Türk ve Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişinin İsrail karşıtı slogan attıklarını belirtti
 
Yunan devlet televizyonu NET, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Davos'ta, ''Gezegendeki çok kişinin söylemek istediklerini dile getirdiği'' yorumunu yaptı
 
İran basını, "Türkiye Başbakanı'nın, Türk halkının duygularına tercüman olduğu ve İsrail katliamlarına duyulan öfkeyi yansıttığı" görüşünü dile getirdi
 
WASHINGTON TIMES "Türkiye, Gazze konusunda İsrail'i hırpaladı. Türkiye'nin başbakanı Dünya Ekonomik Forumu'nda sahneyi terk etti” şeklinde haberi duyurdu
 
WASHINGTON POST "Türk Başbakanı ile İsrail Cumhurbaşkanı Davos'ta çatıştı
 
Davos'taki atışmadan Türkiye'ye döndükten sonra kahraman gibi karşılandı." Manşetini attı
 
WALL STREET JOURNAL, "Şiddetli duygular, Gazze çatışmalarına ilişkin bölgesel gerginlikleri yansıtıyor.” İfadelerini kullandı
 
LE TEMPS bu olayı "Türk Başbakanı Davos'ta kapıyı çarpıp çıktı
 
Recep Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'ya ilişkin hararetli tartışmalarda sözünün kesilmesine dayanamadı" şeklinde gördü
 
Alman gazetesi SPIEGEL, Davos’ta meydana gelen hadiseyi “Erdoğan'ın Öfkeli Hali! “Konuşmama izin vermiyorlar"
 
Türkiye Başbakanı Erdoğan, Davos’ta İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in duygusal bir monoloğuna cevap veremediği zaman öfkeyle tepki gösterdi.” Şeklinde anlattı
 
Yine Alman yayını FOCUS ise “Türk Halkı Başbakanlarını alkışladı: Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na öfkeli bir şekilde ayrılmasından sonra, Erdoğan coşkuyla İstanbul’da kabul edildi. İsrail karşıtı sloganlar da duyuldu.” İfadelerini kullandı
 
“One Minute” çıkışı Türk-Arap ilişkilerinde bir dönüm noktası oldu
 
Erdoğan’ın bu davranışı başta Filistin olmak üzere Arap dünyasına büyük bir moral ve umut ışığı oldu

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

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