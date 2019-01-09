Eskişehir´in düşman işgalinden kurtuluşu

Milli Mücadele döneminde, Uşak ve Bursa üzerinden Kütahya ve Eskişehir üzerine saldırıya geçen Yunan kuvvetleri, 20 Temmuz 1921'de Eskişehir'i işgal etti

Türk Batı Cephesi güçleri Çifteler'e kadar geri çekilmek zorunda kaldı ve durum Türk kuvvetlerinin tümüyle aleyhine döndü

İşgal kuvvetlerinin Ankara yakınlarına kadar gelmesi TBMM'de rahatsızlıklara neden oldu

Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa Ankara'nın terk edilerek meclis çalışmalarının Kayseri'ye taşınmasını istedi

Ancak TBMM'de kesinlikle Ankara'nın terk edilmemesini yönünde karar alındı

22 Temmuz günü Yunan Kralı Konstantin Yunan ordusunun üst rütbeli subayları ile birlikte Eskişehir'e geldi

Eskişehir'de yapılan toplantıda Konstantin Yunan Orduları Başkomutanı oldu

Bundan beş gün sonra Kütahya'da yapılan bir başka toplantıda ise Ankara'ya saldırı kararı alındı

Yunan Ordusu yaptığı büyük hazırlıklardan sonra, üç koldan 13 Ağustos'ta Türk mevzilerine karşı hücuma geçti

İki ordu arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, 26 Ağustos 1922’de Türk ordusunun başlayan taarruzu sonucu, 2 Eylül 1922’de Eskişehir düşman işgalinden kurtuldu

Ancak işgalciler geri çekilirken yakıp yıkmış kenti harabe haline getirmişlerdi

Yunanlar geri çekilirken 250 kişiyi öldürmüş, kent merkezinde binlerce ev, dükkan, okul ve iş yerini yakmışlardı

150 bin dönüm ormanlık alan da kül haline getirilmişti