Eskişehir´in düşman işgalinden kurtuluşu
2 Eylül 1922 tarihinde Türk Ordusu, Yunan işgali altındaki Eskişehir´i geri aldı
- star.com.tr
Milli Mücadele döneminde, Uşak ve Bursa üzerinden Kütahya ve Eskişehir üzerine saldırıya geçen Yunan kuvvetleri, 20 Temmuz 1921'de Eskişehir'i işgal etti
Türk Batı Cephesi güçleri Çifteler'e kadar geri çekilmek zorunda kaldı ve durum Türk kuvvetlerinin tümüyle aleyhine döndü
İşgal kuvvetlerinin Ankara yakınlarına kadar gelmesi TBMM'de rahatsızlıklara neden oldu
Milli Savunma Bakanı Fevzi Paşa Ankara'nın terk edilerek meclis çalışmalarının Kayseri'ye taşınmasını istedi
Ancak TBMM'de kesinlikle Ankara'nın terk edilmemesini yönünde karar alındı
22 Temmuz günü Yunan Kralı Konstantin Yunan ordusunun üst rütbeli subayları ile birlikte Eskişehir'e geldi
Eskişehir'de yapılan toplantıda Konstantin Yunan Orduları Başkomutanı oldu
Bundan beş gün sonra Kütahya'da yapılan bir başka toplantıda ise Ankara'ya saldırı kararı alındı
Yunan Ordusu yaptığı büyük hazırlıklardan sonra, üç koldan 13 Ağustos'ta Türk mevzilerine karşı hücuma geçti
İki ordu arasında yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, 26 Ağustos 1922’de Türk ordusunun başlayan taarruzu sonucu, 2 Eylül 1922’de Eskişehir düşman işgalinden kurtuldu
Ancak işgalciler geri çekilirken yakıp yıkmış kenti harabe haline getirmişlerdi
Yunanlar geri çekilirken 250 kişiyi öldürmüş, kent merkezinde binlerce ev, dükkan, okul ve iş yerini yakmışlardı
150 bin dönüm ormanlık alan da kül haline getirilmişti
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