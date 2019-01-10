Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu 2 Kasım 1917 tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour´un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin´de bir Yahudi devletinin kurulmasıyla sonuçlanan Balfour Deklarasyonu yapıldı