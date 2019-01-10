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Filistin´in işgaline giden yol: Balfour Deklerasyonu

2 Kasım 1917 tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour´un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin´de bir Yahudi devletinin kurulmasıyla sonuçlanan Balfour Deklarasyonu yapıldı

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Dönemin Dışişleri Bakanı Balfour, Siyonist hareketin önemli isimlerinden Walter Rothschild'e yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadetti
 
Önce McMahon Antlaşması ile Mekke Şerifi Hüseyin’e Arap Krallığı'nı vadeden, ardından Sykes-Picot Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin topraklarını Fransa ile paylaşan İngiltere işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırladı
 
Mektubun yazıldığı 2 Kasım gününden bir hafta sonra basınla paylaşılan Balfour Deklarasyonu, Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı Sevr Anlaşması'nda da yer aldı
 
Milletler Cemiyeti'nde 1922’de kabul edilen Filistin topraklarındaki İngiliz manda yönetiminin temelini de bu deklarasyon oluşturdu
 
Balfour Deklarasyonu sonrasında İngiliz mandası altındaki Filistin'e 1920-1940 arası dönemde Yahudi göçü hız kazandı
 
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle göç oranı giderek arttı
 
Bu süreçte Filistinliler, topraklarındaki Yahudi nüfusun artışına karşı çıkmaya çalıştı
 
Ancak İngilizlerin 1948 yılında Filistin'den çekilmesinin ardından, Filistinlilerin “Büyük Felaket” olarak adlandırdığı İsrail devletinin kuruluşu gerçekleşti
 
İngiltere Filistin'den çekildikten sonra İsrail devletinin kurulmasıyla işgal süreci daha da yoğunlaştı
 
Yüz binlerce Filistinli yurtlarından sürüldü, büyük can ve mal kayıpları yaşandı
 
Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail, yarısından fazlasını zorunlu göçe maruz bıraktığı Filistinlilerin halihazırda yaşadığı bölgelere hâlâ "halksız vatan" muamelesi yapıyor

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