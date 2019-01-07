Göklerin kahramanı: Vecihi Hürkuş

Vecihi Hürkuş, 1912'de Balkan Savaşı'na gönüllü olarak katılarak hayallerine doğru ilk adımı attı.

Birinci Dünya Savaşı'nda ‘uçak düşüren ilk Türk tayyarecisi' olarak tarihe adını ‘O’ yazdırdı.

İşgal altındaki İstanbul’dan kaçarak Eskişehir’e geldi ve Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Kurtuluş Savaşı'nın ‘ilk ve son uçuşu’nu ‘O’ yaptı.

Cesaret ve yürekliliğinin sonucunda TBMM’den 3 kez takdirname alan ilk kişi ‘O’ oldu.

Verdiği hizmetler karşılığında ‘Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nı ‘O’ kazandı.

1924’te Yunanlılardan savaş ganimeti olarak toplanan parçalarla ilk Türk uçağı olan Vecihi K-6'yı ‘O’ yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Kayseri’de kurduğu, Tayyare ve Motor Anonim Şirketi’nde (TOMTAŞ) çalıştı.

Bu fabrikada 14 kişilik Junkers G-24 ve 6 kişilik, tek motorlu Junker F-13 model uçaklarla Türkiye’nin ilk hava yolları uçuşlarını ‘O’ gerçekleştirdi.

1930’da ilk Türk sivil uçağı olacak olan Vecihi K-14’ün çalışmalarına ‘O’ başladı.

1931’de Türkiye’den lisans alamadığı için, “Uçabilir lisansı”nı Çekoslavakya’dan aldı.

1932’de, ilk Türk Sivil Tayyare Mektebini ‘O’ kurdu.

Hürkuş’un bu okulda yetiştirdiği öğrenciler arasında Türkiye’nin ilk kadın pilotu olan, Bedriye Gökmen de vardı.

1933’te Hürkuş, Nuri Demirağ’ın desteğiyle Vecihi K-16 ve tek kanatlı Vecihi K-15 uçaklarını ‘O’ yaptı.

1954’te kısa bir süre sonra çeşitli sebeplerden kapatmak zorunda kalacağı Hürkuş Havayollarını ‘O’ kurdu.

Ankara’da geçirdiği bir kaza sonucu komaya giren Vecihi Hürkuş 16 Temmuz 1969 senesinde vefat etti.

Tarihimizin bu değerli hazinesinin adı bugün Türkiye'nin yerli temel jet eğitim uçağı TAI Hürkuş ile yaşatılıyor…