Hindistan ulusunun babası: Mahatma Gandhi
30 Ocak1948 tarihinde, Hint halkına kendini yönetme fikrini aşılayan Mahatma Gandhi bir suikast sonucu hayatını kaybetti
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
Gandhi 2 Ekim 1869'da Porbandar'da dünyaya geldi
Babas, Porbandar'ın başveziri, annesi ise dindar bir Hinduydu
Gandhi, 1888-1891 yılları arasında Londra'da hukuk öğrenimi almasının ardından, iki yıl boyunca Britanya’da avukatlık yaptı
1893-1914 arasında Güney Afrika'da da avukat olarak çalıştı
Burada rejimin ırk ayrımı politikalarına maruz kalan Hintli göçmen işçilerin haklarının savunucusu oldu
Gandhi ilk olarak Güney Afrika'da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları uğrunda barışçı bir başkaldırı uyguladı
Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi
Hindistan Ulusal Kongresi'nin liderliğini üstlendi
Ülke çapında yoksulluğun azaltılması, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığına son, ülkenin ekonomik yeterliliğine kavuşması ve Hindistan'ın yabancı hâkimiyetinden kurtulması konularında ülke çapında çalışmalar yaptı
Gandhi Hindistan'da alınan Britanya tuz vergisine karşı 1930'da yaptığı 400 kilometrelik Gandhi Tuz Yürüyüşü ile ülkesinin Britanya'ya karşı başkaldırmasına öncülük etti
Hindistan'da resmî olarak Ulus'un Babası ilan edildi ve doğum günü olan 2 Ekim ulusal tatil olarak kutlanmaya başlandı
15 Haziran 2007'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oybirliği ile 2 Ekim gününü "Dünya Şiddete Hayır Günü" olarak ilan edildi
30 Ocak 1948'de, Yeni Delhi'de gece yürüyüşünü yaparken vurularak öldürüldü
Suikastçı Nathuram Godse Hindu bir radikaldi ve Pakistan'a ödeme yaptırılmasında ısrar ederek Gandi'nin Hindistan'ı zayıflattığını savunan aşırı uç görüşteki Hindu Mahasabha ile bağlantısı vardı
Godse ve Narayan Apte daha sonra çıkarıldıkları mahkemede yargılandılar ve suçlu bulundular
15 Kasım 1949'da idam edildiler
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