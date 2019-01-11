Hoşgörü ve barışın sembölü: Mevlana Celaleddin-i Rumi
17 Aralık 1273 tarihinde hoşgörü ve barışın sembolü Sufi mutasavvıf Mevlana Celâleddîn-i Rumi vefat etti
- star.com.tr
Mevlana'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden Bahâeddin Veled'di
Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'du
Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh’ten ayrılmak zorunda kaldı
Sultânü'I-Ulemâ 1212'de aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh’ten ayrıldı
Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişabur oldu
Nişabur'da tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile karşılaştılar
Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar'ın ilgisini çekti ve takdirlerini kazandı
Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâbe’ye hareket etti
Hac farizasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı
Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Karaman'a geldiler
Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve devletin hükümdarı Alâeddin Keykubad’dı
Alâeddin Keykubad Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi
Bahaeddin Veled Konya'ya 3 Mayıs 1228 tarihinde ailesi ve dostları ile geldi
Sultan Alâeddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa Medresesi'ni ikametlerine tahsis etti
Sultânü'I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve müritleri bu defa Mevlâna'nın çevresinde toplandılar
Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaştı
Mevlâna Şems’te "mutlak kemâlin varlığını" cemalinde de "Tanrı nurlarını" görmüştü
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü vefat etti
Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu
Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen "Şeb-i Arûs" diyordu
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