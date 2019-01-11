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Hoşgörü ve barışın sembölü: Mevlana Celaleddin-i Rumi

17 Aralık 1273 tarihinde hoşgörü ve barışın sembolü Sufi mutasavvıf Mevlana Celâleddîn-i Rumi vefat etti

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Mevlana'nın babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden Bahâeddin Veled'di
 
Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'du
 
Sultânü'I-Ulemâ Bahaeddin Veled, bazı siyasi olaylar ve yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh’ten ayrılmak zorunda kaldı
 
Sultânü'I-Ulemâ 1212'de aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh’ten ayrıldı
 
Sultânü'I-Ulemâ'nın ilk durağı Nişabur oldu
 
Nişabur'da tanınmış mutasavvıf Ferîdüddin Attar ile karşılaştılar
 
Mevlâna burada küçük yaşına rağmen Ferîdüddin Attar'ın ilgisini çekti ve takdirlerini kazandı
 
Sultânü'I Ulemâ Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Kûfe yolu ile Kâbe’ye hareket etti
 
Hac farizasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam'a uğradı
 
 
 
Şam'dan sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Niğde yolu ile Karaman'a geldiler
 
Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu ve devletin hükümdarı Alâeddin Keykubad’dı
 
Alâeddin Keykubad Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmesini istedi
 
Bahaeddin Veled Konya'ya 3 Mayıs 1228 tarihinde ailesi ve dostları ile geldi
 
Sultan Alâeddin kendilerini muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa Medresesi'ni ikametlerine tahsis etti
 
Sultânü'I-Ulemâ ölünce, talebeleri ve müritleri bu defa Mevlâna'nın çevresinde toplandılar
 
Gerçekten de Mevlâna büyük bir ilim ve din bilgini olmuş, İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyordu
 
Mevlâna 15 Kasım 1244 yılında Şems-i Tebrizî ile karşılaştı
 
Mevlâna Şems’te "mutlak kemâlin varlığını" cemalinde de "Tanrı nurlarını" görmüştü
 
Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar günü vefat etti
 
Mevlâna ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu
 
Onun için Mevlâna ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen "Şeb-i Arûs" diyordu

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