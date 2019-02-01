İntihar mı suikast mı? Yusuf İzzeddin Efendi'nin ölümü...

Yusuf İzzeddin, 11 Ekim 1857’de İstanbul’da babası henüz şehzade iken doğdu

Şehzadelerin çocuk sahibi olması yasaklandığından doğumu gizlendi

Sultan Abdülaziz tahta çıktıktan sonra oğlunun varlığını kamuoyuna duyurdu

Saltanatı kendi çocuklarına intikal ettirmek isteyen Sultan Abdülaziz, henüz altı yaşındaki Yusuf İzzeddin’i kara kuvvetlerine kaydettirerek yapmayı düşündüğü veraset değişikliği için itirazlarını önlemeyi amaçladığı güçlerden biri olan askerî bürokrasiyi yanına çekmeye çalıştı

İyi bir eğitim alan Yusuf İzzeddin, 9 yaşındayken Hassa Ordusu Beşinci Talia Taburu binbaşılığına getirildi

3 Eylül 1867’de kaymakamlık rütbesine yükseltildi

Ayrıca Mekteb-i Harbiyye’ye devam etti

Tophaneyi, askerî birlikleri, Mekteb-i Harbiyye ve Mekteb-i Tıbbiyye’yi denetledi

Bu mekteplerde okuyan öğrencilerin derslerine girdi

Babasının 1876’da, veraset değişikliğiyle ilgili çabaları bir sonuca ulaştıramadan bir darbe ile tahttan indirilmesi üzerine Yusuf İzzeddin Efendi’nin eski şaşaalı günleri sona erdi

II. Abdülhamid döneminde maliyenin içinde bulunduğu sıkıntılardan o da nasibini aldı

Diğer pek çok hanedan üyesi gibi maaşının ödenmesinde zorluklar çıktı ve aylarca maaş alamadığı zamanlar oldu

27 Nisan 1909’da II. Abdülhamid’in tahttan indirilip Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılmasının ardından Yusuf İzzeddin Efendi “veliahd-ı saltanat” oldu

Çeşitli olaylar yanında veliaht olduktan sonra İttihatçılar tarafından çevresine yerleştirilen yaver ve teşrifatçı gibi özel görevlilerin üzerinde kurdukları baskı Yusuf İzzeddin’i ruhsal açıdan yıprattı

9 Ağustos 1912’de Köstence üzerinden Viyana’ya ulaşan Yusuf İzzeddin ve yanındakilerin düşüncesi buradan İsviçre’ye geçmekti

Fakat veliahdı muayene eden İmparator Franz Joseph’in hekimi Yusuf İzzeddin Efendi’nin hastalığının sinir bozukluğu olduğunu belirtti; bunun üzerine Viyana yakınlarındaki bir sanatoryumda tedavisinin yapılması kararlaştırıldı

Tedavinin ardından 7 Ekim’de İstanbul’a döndü

Yusuf İzzeddin Efendi, 31 Ocak 1916 günü babaannesinin ve ilk eşinin kabirlerini ziyaret etti

Ertesi gün tedavi için Avrupa’ya gitmesi planlanmıştı; ancak buna istekli değildi

Neticede o gece sol kolunun bileğindeki damarları ustura ile keserek intihar etti kan kaybından öldü

Yusuf İzzeddin Efendi’nin trajik ölümü daha sonra pek çok söylentiye ve senaryoya malzeme teşkil etmiştir

Hakkında yazı yazanların bir kısmı onun intihar ettiğini, bir kısmı da İttihatçılar tarafından öldürülüp intihar süsü verildiğini ileri sürmüştür