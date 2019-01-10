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İslam kahramanı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi

2 Ekim 1187 tarihinde Selahaddin Eyyubi Kudüs´ü Haçlı kuvvetlerinden alarak kentte 88 yıl süren Hristiyan egemenliğine son verdi

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İslam kahramanı, Eyyubiler hanedanının kurucusu Selahaddin bir taraftan Haçlılarla mücadele ederken bir taraftan da İslam birliğini sağlamaya çalıştı
 
Selahaddin, 1183'te Halep'i, 1186’da Musul'u hakimiyeti altına alarak ülkede birliği temin etti
 
Bu arada Kudüs Haçlı Krallığı tahtına Lusignan geçti ve kendisine bağlı olan Kerek-Şevbek Prinkepsi Chatillon ile birlikte Selahaddin'le bir antlaşma yaparak ticaret kervanlarına saldırmayacaklarına dair söz verdi
 
Fakat çok geçmeden Chatillon, Mısır'dan Suriye'ye giden bir kervana saldırdı ve bütün ticaret mallarını Kerak Kalesi'ne götürdü
 
Selahaddin bunu öğrenince kervanın iadesini istediyse de sonuç alınamadı
 
Bunun üzerine Selahaddin, Kerek-Şevbek Prinkepsliği üzerine sefere çıkmaya karar verdi
 
13 Mart 1187’de Selahaddin hassa askerleriyle Busra şehrine doğru ilerledi
 
Bu arada Musul, Diyarbakır, el-Cezire ve Halep kuvvetleri Re’sülma'da bulunan Selahhadin'in oğlu el-Melikü'I-Efdal'in yanında toplanmıştı
 
Burada yapılan savaşta pek çok şövalye öldürüldü
 
Selahaddin bu zaferden haberdar olunca Eyyubi ordusu, 2 Temmuz'da Kefer-Sebt mevkiinde mevzilendi
 
3 Temmuz’da Haçlı ordusu Saffuriye'den bu mevkiye, hiçbir su kaynağı bulunmayan bir yolu takip ederek gitmeye başladı
 
Selahaddin'in pusu ve hücumlarıyla yavaşlayan Haçlı ordusu akşamüstü Tabariye Gölü'nü uzaktan gören bir sırta vardılar
 
Ertesi gün şafakla beraber Haçlı piyadeleri göle doğru hücuma geçti
 
Ancak Haçlılar Selahaddin'in ordusu tarafından püskürtüldü ve piyadeler düzensiz olarak geri çekilmeye başladı
 
Ardından tepenin arkasından gelen hafif Eyyubi süvarileri tarafından kuşatıldılar ve Haçlı piyadelerinin çoğu kılıçtan geçirildi
 
Hıttin Savaşısonunda Lusignanile Chatillonbaşta olmak üzere bütün ileri gelenler esir alındı
 
Ayrıca Hz. İsa'nın üzerinde çarmıha gerildiğine inanılan haç da ele geçirildi
 
Ardından Eylül 1187'de Selahaddin ordusuyla Filistin'de bulunan kaleleri kurtarma seferine girişti
 
22 Eylül'de Kudüs kuşatılmasına başlandı
 
Selahaddin Eyyubi, 2 Ekim'de Kudüs'ü Haçlılardan alarak kentteki Hristiyan hakimiyetine son verdi ve akabinde Hristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi

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