İslam kahramanı Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethi

İslam kahramanı, Eyyubiler hanedanının kurucusu Selahaddin bir taraftan Haçlılarla mücadele ederken bir taraftan da İslam birliğini sağlamaya çalıştı

Selahaddin, 1183'te Halep'i, 1186’da Musul'u hakimiyeti altına alarak ülkede birliği temin etti

Bu arada Kudüs Haçlı Krallığı tahtına Lusignan geçti ve kendisine bağlı olan Kerek-Şevbek Prinkepsi Chatillon ile birlikte Selahaddin'le bir antlaşma yaparak ticaret kervanlarına saldırmayacaklarına dair söz verdi

Fakat çok geçmeden Chatillon, Mısır'dan Suriye'ye giden bir kervana saldırdı ve bütün ticaret mallarını Kerak Kalesi'ne götürdü

Selahaddin bunu öğrenince kervanın iadesini istediyse de sonuç alınamadı

Bunun üzerine Selahaddin, Kerek-Şevbek Prinkepsliği üzerine sefere çıkmaya karar verdi

13 Mart 1187’de Selahaddin hassa askerleriyle Busra şehrine doğru ilerledi

Bu arada Musul, Diyarbakır, el-Cezire ve Halep kuvvetleri Re’sülma'da bulunan Selahhadin'in oğlu el-Melikü'I-Efdal'in yanında toplanmıştı

Burada yapılan savaşta pek çok şövalye öldürüldü

Selahaddin bu zaferden haberdar olunca Eyyubi ordusu, 2 Temmuz'da Kefer-Sebt mevkiinde mevzilendi

3 Temmuz’da Haçlı ordusu Saffuriye'den bu mevkiye, hiçbir su kaynağı bulunmayan bir yolu takip ederek gitmeye başladı

Selahaddin'in pusu ve hücumlarıyla yavaşlayan Haçlı ordusu akşamüstü Tabariye Gölü'nü uzaktan gören bir sırta vardılar

Ertesi gün şafakla beraber Haçlı piyadeleri göle doğru hücuma geçti

Ancak Haçlılar Selahaddin'in ordusu tarafından püskürtüldü ve piyadeler düzensiz olarak geri çekilmeye başladı

Ardından tepenin arkasından gelen hafif Eyyubi süvarileri tarafından kuşatıldılar ve Haçlı piyadelerinin çoğu kılıçtan geçirildi

Hıttin Savaşısonunda Lusignanile Chatillonbaşta olmak üzere bütün ileri gelenler esir alındı

Ayrıca Hz. İsa'nın üzerinde çarmıha gerildiğine inanılan haç da ele geçirildi

Ardından Eylül 1187'de Selahaddin ordusuyla Filistin'de bulunan kaleleri kurtarma seferine girişti

22 Eylül'de Kudüs kuşatılmasına başlandı

Selahaddin Eyyubi, 2 Ekim'de Kudüs'ü Haçlılardan alarak kentteki Hristiyan hakimiyetine son verdi ve akabinde Hristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirdi