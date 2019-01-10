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İsmail Gaspıralı: Dinde, dilde, işte birlik

24 Eylül 1914 tarihinde Rusya’daki Türkçülük hareketinin babası olarak kabul edilen Kırım Tatarı İsmail Gaspıralı vefat etti

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Gaspıralı, 21 Mart 1851’de, Kırım’ın Bahçesaray şehri yakınlarındaki Avcıköy’de doğdu
 
İlk öğrenimini Bahçesaray’da bir Müslüman mektebinde aldıktan sonra Akmescid Erkek Ortaokuluna başladı
 
Ortaokuldan sonra Moskova’da Harp Okuluna girdi
 
Bu esnada çok az sayıdaki Müslüman Türk çocuklarla arkadaşlık kurdu
 
Bunlar içinde aslen Kırımlı olan ve Litvanya’da yaşayan Mustafa Mirza Davidoviç’le yakın dost oldu
 
İsmail Bey, Davidoviç ile Girit isyanında Rum asilerine karşı mücadele eden Osmanlı güçlerine katılmak üzere İstanbul’a gitmek için Kırım’a geldi
 
Buradan gizlice Odessa’ya geçtiklerinde İstanbul’a gidemeden yakalandılar
 
Bu olay, Gaspıralı’nın askeri öğrenciliğinin sona ermesine sebep oldu
 
1878 yılında Bahçesaray belediyesine başkan yardımcısı seçilen İsmail Bey, bir yıl sonra da başkanlığa getirildi ve beş yıl boyunca bu görevde bulundu
 
1881 yılında Akmescid’de çıkarılmakta olan Tavrida gazetesinde Genç Molla takma adıyla, daha sonraları kitap haline de getirilen Rusya Müslümanlığı adını taşıyan yazılarını yazı dizisi halinde yayımladı
 
22 Nisan 1883’te bütün içeriğinin Rusçasıyla birlikte yayınlanması şartıyla Tercümân-ı Ahvâl-i Zaman adıyla Türkçe bir gazete çıkarmak için izin aldı
 
Gaspıralı, bir yandan gazete çıkarmaya gayret etti, bir yandan da "usûl-i cedîd" okulları üzerinde çalışmalar yaptı
 
Bu amaçla, yurt içi ve yurt dışı pek çok ziyaretlerde bulundu
 
Gaspıralı, "Dilde, fikirde, işte birlik" görüşünü şiddetle savundu
 
Ona göre, “bütün Türklerin birbirlerini kolaylıkla anlayabilecekleri ortak bir Türk dili oluşturabilmek” gerekiyordu
 
Gaspıralı’nın bu davası, onun ölümüne kadar ulaşmaya çalıştığı gayelerden biri oldu
 
O öldüğü zaman bu gayeye ulaşılamamıştı
 
Ancak onun bu fikri, hem Rusya Türkleri arasında, hem de diğer Türk yurtlarında çok büyük ilgi ve kabul gördü

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