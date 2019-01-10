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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu

6 Ekim 1923 tarihinde Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu´nun İstanbul´a girmesi ile İstanbul 4 yıl süren düşman işgalinden kurtuldu

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İtilaf Devletlerine ait donanmalar imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'u fiilen işgal etti
 
Bu fiili durum, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü
 
Yunanların İzmir'de denize dökülmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki Türk Süvari Ordusu hızla Çanakkale'ye doğru ilerledi
 
Bunun üzerine İngilizler, TBMM hükümetiyle anlaşmaya karar verdi
 
Ancak İngiliz başbakanı Lloyd George, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini isteyen Ankara hükumetine olumsuz cevap verdi
 
Bu karar tepkiyle karşılandı ve Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti
 
Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Refet Paşa Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak görevlendirildi
 
İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa seçildi
 
Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi
 
Ardından "İstanbul Komutanı" sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a vardı
 
Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı
 
Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı
 
24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos'tan itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı
 
Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü şehri terk etti
 
6 Ekim 1923'te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgal resmen sonlandı

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