İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatı

Mehmet Akif Osmanlı Devleti'nin çalkantılı bir döneminde 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu

Akif 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı

Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi'ne geçti

Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı

Mehmet Akif, 1882 yılında ilköğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüştiyesi'ne başladı

Ayrıca Fatih Camii'nde Esad Dede'nin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu

Lise eğitiminde Mülkiye'nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti

Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçti ve bu mektebi birincilikle bitirdi

1895 yılında ilk eseri olan 7 beyitlik gazeli "Kur'an'a Hitab", Servet-i Fünun Gazetesi'nde yayınlandı

1911’de ünlü kitabı Safahat'ı, 1912’de ikinci kitabı Süleymaniye Kürsüsünde'yi, 1913’te Hakkın Sesleri ve Fatih Kürsüsünde’yi, 1917’de ise beşinci kitabı Hatıralar'ı yayınladı

Mehmet Akif, eserlerinde Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar için milleti uyanmaya, düşmanların saldırıları karşısında bir bütün olmaya davet etti

Akif sanatını toplumun sorunlarıyla, milletin acılarıyla yoğurdu. Bir konuşmasında Akif şunları söylüyordu:

"Kendimi milletimin huzurunda gördüğüm günden beri, sanattan ziyade cemiyeti düşünmek istedim"

Mehmet Akif, Milli Mücadele'nin başlangıcında, İstanbul'da bir kısım çevrelerin, İngiliz veya Amerikan mandasından medet ummasından rahatsızlık duyuyordu

Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılışının ardından Ankara'ya davet edildi ve 5 Haziran 1920 tarihinde milletvekili seçildi

O sırada Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin desteği ile İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı

İstiklal Marşını yazarken adeta dünya ile ilişkisini kesen şairin halini kendisi gibi Tacettin Dergâhı'nda ikamet eden Konya milletvekili Hafız Bekir Efendi şöyle anlatır:

“Üstat bir gece birden uyanır. Kağıt arar; bulamayınca kalemiyle yattığı yer yatağının yanındaki duvara marşın 'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.' mısrası ile başlayan kıtasını yazar. Ben sabah namazına kalktığımda üstadı çakısıyla duvardaki yazısını kazırken gördüm.”

Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk Ordusu'na armağan etti

Mehmet Akif Ersoy Siroz hastalığına yakalanınca hava değişikliği iyi gelir düşüncesiyle önce Lübnan'a, sonra Antakya'ya gitti fakat Mısır'a hasta olarak döndü

17 Haziran 1936'da tedavi olmak için İstanbul'a geldi

İstiklal şairimiz Mehmet Akif, 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti

Cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi