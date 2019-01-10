Kanayan yara: Ahıska Türklerinin sürgünü
14 Kasım 1944 tarihinde Sovyetler Birliği, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk’ü 'sınır güvenliğini tehdit ettikleri' gerekçesiyle sürgün etti
- star.com.tr
Sovyet otoriteleri Ahıska Türklerine; sürgünün geçici olduğunu, kısa zaman sonra evlerine dönebileceklerini, Alman ordusuna karşı kendi can güvenliklerinin sağlanması için bunun yapıldığını duyurdu
Oysa sürgünün gerçekleştirildiği tarihte Alman orduları geri çekilmekteydi ve aslında Ahıska bölgesi hiçbir zaman Alman işgaline uğramamıştı
Ahıska Türklerinin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülme emirleri Stalin’in direktifi doğrultusunda 24 Temmuz 1944 tarihli kararla duyuruldu
Sürgün, 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece yarısı gerçekleştirildi
Daha önce bölgeye yerleştirilen Sovyet askerleri, halka iki saat içinde eşyalarıyla birlikte köy meydanında toplanmalarını söyledi
Köy meydanlarında toplanan Ahıska Türkleri kamyonlarla istasyonlara götürülüp hayvan taşımacılığında kullanılan yük vagonlarına bindirildi ve kapıları dışarıdan kilitlendi
Orta Asya’ya gelindiğinde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da daha önce belirlenen yerlerde ve belirlenen sayıda vagon diğerlerinden ayrıldı ve tren yoluna devam etti
Sürgünün yapıldığı dönem bölgede kış mevsiminin hüküm sürdüğü dönemdi
Vagonlarda ısıtma sistemi ve tuvaletin olmayışı nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti
Yaklaşık 40- 45 gün süren yolculuk sırasında ölülerin gömülmelerine bile izin verilmedi
18 Kasım 1944’teki SSCB'nin kayıtlarına göre sürülenlerin sayısı 92.307’dir
Bunların 18.923’ü erkek, 27.399’u kadın, 45.985’i 16 yaşın altındaki çocuklardır
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