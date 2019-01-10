11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4439
  • 6,28
  • 226.324
  • 91.515
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Kanayan yara: Ahıska Türklerinin sürgünü

14 Kasım 1944 tarihinde Sovyetler Birliği, Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk’ü 'sınır güvenliğini tehdit ettikleri' gerekçesiyle sürgün etti

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sovyet otoriteleri Ahıska Türklerine; sürgünün geçici olduğunu, kısa zaman sonra evlerine dönebileceklerini, Alman ordusuna karşı kendi can güvenliklerinin sağlanması için bunun yapıldığını duyurdu
 
Oysa sürgünün gerçekleştirildiği tarihte Alman orduları geri çekilmekteydi ve aslında Ahıska bölgesi hiçbir zaman Alman işgaline uğramamıştı
 
Ahıska Türklerinin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülme emirleri Stalin’in direktifi doğrultusunda 24 Temmuz 1944 tarihli kararla duyuruldu
 
Sürgün, 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece yarısı gerçekleştirildi
 
Daha önce bölgeye yerleştirilen Sovyet askerleri, halka iki saat içinde eşyalarıyla birlikte köy meydanında toplanmalarını söyledi
 
Köy meydanlarında toplanan Ahıska Türkleri kamyonlarla istasyonlara götürülüp hayvan taşımacılığında kullanılan yük vagonlarına bindirildi ve kapıları dışarıdan kilitlendi
 
Orta Asya’ya gelindiğinde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da daha önce belirlenen yerlerde ve belirlenen sayıda vagon diğerlerinden ayrıldı ve tren yoluna devam etti
 
Sürgünün yapıldığı dönem bölgede kış mevsiminin hüküm sürdüğü dönemdi
 
Vagonlarda ısıtma sistemi ve tuvaletin olmayışı nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti
 
Yaklaşık 40- 45 gün süren yolculuk sırasında ölülerin gömülmelerine bile izin verilmedi
 
18 Kasım 1944’teki SSCB'nin kayıtlarına göre sürülenlerin sayısı 92.307’dir
 
Bunların 18.923’ü erkek, 27.399’u kadın, 45.985’i 16 yaşın altındaki çocuklardır

Filipinler, Surion helikopterlerini satın alma siparişini iptal etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

'Sanat felç olmuşsa ortak değerlerin yaşatılması zordur'

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı

Bakan Albayrak 13 bankanın katıldığı kredi paketini açıkladı

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Çin, 2019'un ilk uzay faaliyetini bugün gerçekleştirecek

Karar alındı: 3 gün süresi var

Karar alındı: 3 gün süresi var

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

Batı'dan Rusya’ya siyasi gol: Güç savaşında yeni sayfa

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Yeşil Hazine: Kenevir

Yeşil Hazine: Kenevir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA