Kanayan yara: Ahıska Türklerinin sürgünü

Sovyet otoriteleri Ahıska Türklerine; sürgünün geçici olduğunu, kısa zaman sonra evlerine dönebileceklerini, Alman ordusuna karşı kendi can güvenliklerinin sağlanması için bunun yapıldığını duyurdu

Oysa sürgünün gerçekleştirildiği tarihte Alman orduları geri çekilmekteydi ve aslında Ahıska bölgesi hiçbir zaman Alman işgaline uğramamıştı

Ahıska Türklerinin Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a sürülme emirleri Stalin’in direktifi doğrultusunda 24 Temmuz 1944 tarihli kararla duyuruldu

Sürgün, 14 Kasım’ı 15 Kasım’a bağlayan gece yarısı gerçekleştirildi

Daha önce bölgeye yerleştirilen Sovyet askerleri, halka iki saat içinde eşyalarıyla birlikte köy meydanında toplanmalarını söyledi

Köy meydanlarında toplanan Ahıska Türkleri kamyonlarla istasyonlara götürülüp hayvan taşımacılığında kullanılan yük vagonlarına bindirildi ve kapıları dışarıdan kilitlendi

Orta Asya’ya gelindiğinde Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da daha önce belirlenen yerlerde ve belirlenen sayıda vagon diğerlerinden ayrıldı ve tren yoluna devam etti

Sürgünün yapıldığı dönem bölgede kış mevsiminin hüküm sürdüğü dönemdi

Vagonlarda ısıtma sistemi ve tuvaletin olmayışı nedeniyle birçok insan hayatını kaybetti

Yaklaşık 40- 45 gün süren yolculuk sırasında ölülerin gömülmelerine bile izin verilmedi

18 Kasım 1944’teki SSCB'nin kayıtlarına göre sürülenlerin sayısı 92.307’dir

Bunların 18.923’ü erkek, 27.399’u kadın, 45.985’i 16 yaşın altındaki çocuklardır