Kıbrıs Barış Harekatı

Osmanlı Devleti’nin 1570’li yıllarda fethettiği Kıbrıs adası,1925 yılında İngilizler tarafından ilhak edildi

Kıbrıs’a Rumları yerleştiren İngilizler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara zemin hazırladı

Kıbrıs’ta 1931'den sonra Rumlar, Yunanistan ile birleşme hayali yani ENOSİS planını devreye soktu

1950’lerde Rumlar, Türklere karşı silahlı örgüt olan “EOKA”yı kurdu ve Kıbrıslı Türklere büyük işkenceler yaptı

Adada çıkan kanlı olanların ardından Türk ve Yunan tarafları arasında müzakere çalışmaları başladı

11 Şubat 1959 tarihinde taraflar arasında Zürih ve Londra Antlaşmaları imzalandı

Böylece Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayanan Kıbrıs Cumhuriyeti 1960’ta kuruldu

Ancak Rumların ENOSİS'i hayata geçirme planları hız kesmeden devam etti

Ve EOKA aracılığıyla Kıbrıslı Türklere yönelik birçok saldırı düzenlendi

1963 ve 1964 yıllarına damga vuran bu şiddet dönemi, ‘Kanlı Noel’ olarak bilenen 20 Aralık gecesindeki saldırılarla başladı

Olaylar üzerine 30 Aralık 1963’te İngiltere, Türkiye ve Yunanistan hükümetleri güvenli bölge sağlamak amacıyla Yeşil Hat'tı belirleyen anlaşmayı imzaladı

Ancak 1964’te Rumlar bu anlaşmayı feshedince Kıbrıs Cumhuriyeti sona erdi

1974 yılına gelindiğinde bir süre önce Yunanistan’da iktidarı ele geçiren cunta hükümeti, Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’ni ilan etti

Bu haber üzerine Başbakan Bülent Ecevit, TSK'ya adaya müdahale edileceğini bildirdi

ve Türkiye, kod adı Atilla Harekâtı olan planını uygulamaya koydu

20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu, adaya çıkarma yapmaya başladı

Yapılan ateşkesin ardından Rumların yine anlaşmaya uymaması üzerine Türk ordusu 13 Ağustos’ta “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla bir kez daha harekâta başladı

Türk birlikleri 14 Ağustos'ta başkent Lefkoşa'ya, 15 Ağustos'ta Lefke ve Magusa'ya girdi. Böylece Türk tarafının sınırları çizilmiş oldu.

Bu harekat sonucunda adanın Yunanistan’la birleşme ihtimali ortadan kalktı.