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Kıbrıs'ın kanlı tarihi: Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı

14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs´ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledildi

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Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldı
 
daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü
 
Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldü
 
Cesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi
 
Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı
 
15 Ağustos günü Atlılar kötü basıldı
 
Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü
 
Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi
 
Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları otuz adam tarafından gerçekleştirildi
 
Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu
 
Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı
 
1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı
 
Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı
 
Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü

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