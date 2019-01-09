Kıbrıs'ın kanlı tarihi: Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı
14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs´ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledildi
- star.com.tr
Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldı
daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü
Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldü
Cesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi
Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı
15 Ağustos günü Atlılar kötü basıldı
Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü
Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi
Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları otuz adam tarafından gerçekleştirildi
Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu
Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı
1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı
Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı
Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.