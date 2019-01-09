Kıbrıs'ın kanlı tarihi: Muratağa, Sandallar ve Atlılar katliamı

Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldı

daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü

Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldü

Cesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi

Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı

15 Ağustos günü Atlılar kötü basıldı

Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü

Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi

Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları otuz adam tarafından gerçekleştirildi

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu

Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı

1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı

Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı

Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü