Kıbrıslı Türklerin acı gecesi: Kanlı Noel

Yunan hükümeti Kıbrıs’taki karmaşayı sonlandırmak için imzalanan Zürih ve Londra Antlaşmalarını kabul etmek istemiyordu

Bunun için hükümet 20.000 EOKA militanını adaya taşıdı ve “Akritas Planı”nı devreye soktu

Plana göre Lefkoşa 8 saat içinde ele geçirilecek ve Türk köyleri imha edilecekti

Rum kesimi ilk olarak saldırılarına bir kılıf hazırlamaya kalkıştı

4 Aralık 1963 tarihinde EOKA tarafından daha önce öldürülen ve örgüt militanı olan Markos Drakos’un heykeli bombalandı ve suç Türklerin üzerine atıldı

20 Aralık günü Rum saldırıları ilk olarak Lefkoşa’nın Tahtakale semtinde kadınların üzerlerinin aranmak istenmesiyle başladı

Olay yerinde bulunan Türkler ise bu duruma karşı çıkmak isteyince Rumlar kalabalığın üzerine ateş açtı, açılan ateş sonunda 2 kişi hayatını kaybetti

Türk gençleri 21 Aralık’ta yapılan saldırıyı kınamak istediğinde EOKA tarafından Lefkoşa Türk Lisesi yaylım ateşine tutuldu

Aynı gün Lefkoşa’da bulunan Atatürk modeli ve Rauf Denktaş’ın bürosu saldırıya uğradı

EOKA birliklerine Rum milisler de destek vermeye başladı

Sokak başları tutuldu ve Türk köylerinde insan avı başladı

Işığı yanan Türk evlerine baskınlar düzenlendi ve cinayetler işlendi

22 Aralık 1963'te Rum saldırısı başladı

Saldırıların başlamasının hemen ardından Yunan yönetici Makarios, Garanti Antlaşmasını tanımadığını açıklayınca Rumlar iyice saldırganlaştı

24 Aralık’ta Lefkoşa'daki Kumsal bölgesinde Tabib Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu Rum milliyetçileri tarafından banyo küvetinde katledildi

Rumlar Kaymaklı’ya saldırdığında genç yaşlı demeden öldürmeye başlamış ve ellerine geçirdikleri yaşlı veya çocuk 550 kişiyi esir almıştı

Ayvasıl köylülerinden 21 kişi öldürülerek çukurlara atılmış ve üzerleri kapatılmıştı

Ayvasıl toplu mezarlarıBM Müfettişi nezaretinde 14 Ocak 1964 tarihinde açıldı ve bütün dünyaya bildirildi

23 ve 25 Aralık günleri arasında “Kanlı Noel” olarak adlandırılan safhada 200 Türk hayatını kaybederken 475 kişi de yaralıydı ve en vahimi kayıpların akıbeti bilinmiyordu

EOKA’ya liderlik yapan Nikol Sampson daha sonra emri Yunan hükümetinden alarak uyguladığını açıkladı ve “Kanlı Noel”i zafer olarak nitelendirdi

Rum saldırılarının ardından 18.667 Kıbrıslı Türk, 103 köyü boşaltmak zorunda kaldı

1963 tarihinde başlayarak 1964 yılında sonlanan Rum saldırılarında toplam 364 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti