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KKTC´nin kuruluşunun yıldönümü

15 Kasım 1983 yılında Kıbrıs Türk Federe Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin kuruluşunu ve bağımsızlık bildirisini oy birliğiyle onayladı

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1960 yılında Londra ve Zürih Anlaşmaları ile “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurulmuş ve bu anlaşmalara göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Garantör Devlet statüsünü almıştı
 
1963'te Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın değişmez hükümlerini değiştirmek suretiyle, Türkleri tüm anayasal haklardan ve kurumlardan mahrum etmiş ve 21 Aralık 1963 günü yaşanan “Kanlı Noel” ile Türklere karşı soykırıma başlamıştı
 
26 Aralık 1963’te Lefkoşa, tarihinde ilk kez “Yeşil Hat” ile İngilizler tarafından ikiye bölündü
 
20 Temmuz 1974 günü Türkiye, adadaki Türklere ve Rumlara Barışı getirmek üzere Barış Harekatını gerçekleştirdi
 
16 Ağustos 1974 tarihinde de ateşkes sağlandı
 
Kıbrıs Barış Harekatı’nın çizdiği sınırlar Türk tarafına devlet kurma imkanı verdi ve 13 Şubat 1975 tarihinde “Kıbrıs Türk Federe Devleti” ilan edildi
 
Bu gelişme üzerine Rumlar, Viyana’da yapılan görüşmelere katılmak zorunda kaldı
 
Son toplantıda Güney Kıbrıs’taki Türkler ile Kuzey Kıbrıs’taki Rumların gönüllü olarak yer değişimi hususunda anlaşmaya varıldı
 
Böylece Kıbrıs adası fiilen iki toplumun temsil edildiği iki devlete ayrılmış oldu
 
Bundan sonra zaman zaman toplumlar arası görüşmeler devam ettiyse de Kıbrıs Rumları ve Yunanistan’ın olumsuz tavırları nedeniyle anlaşma zemini oluşmadı
 
Bunun üzerine Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi, 15 Kasım 1983 tarihinde oybirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti
 
“Bağımsızlık bildirisi” Rauf Denktaş tarafından okundu
 
BMGK, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı”nın gereksiz olduğunu ve Türk tarafının kararından vazgeçmesini istediklerini ifade etti
 
Bu taraflı tutum, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından kabul edilmedi
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, KKTC’ni resmen tanıdı

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