Kore'de Türk direnişi: Kunuri Muharebesi

Bu savaş, Kore Savaşı'ndaki en zorlu muharebelerden biriydi

Amerikalılar Çinlilerin sayıca çok üstün olduklarını ve birçok noktadan saldırdıklarını anlayınca geri çekilme kararı verdi

Bir yandan da Türk Kuvvetlerine Çinlilerle sıcak temas emri vererek geri çekilmek için zaman kazanmaya çalıştılar

Türklere Amerikan birliklerinin Doğu kanadını koruma görevi verildi

Türk askerinden istendiği gibi Kunuri­Tokchon yolunu tutmak için 20 km uzunluğunda bir cephe gerektiriyordu

Arazinin topların etkili bir şekilde kullanımını engellemesi ve düşmanın araziyi çok iyi bilme avantajı Türk kuvvetlerinin durumunu zorlaştırdı

Türk Tugayı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın emrinde yaya olarak ve tank desteği olmadan ilerlemeye başladı

Amerikalılardan istihbarat alınamayışı ve genel durumun bilinememesi sonucunda yapılan manevralar Türk Tugayı’na ait iki keşif birliğini artçı birlik haline getirdi

Bu arada iyice yaklaşan Çinliler Türk Tugayı’nı yakın takibe almışlardı

Bir öncü Türk keşif kolu bu yolda Çinlilerle karşı karşıya geldi ve keşif birliğinden kurtulan olmadı

Türk mevzilerini ele geçirmek için art arda birçok saldırı düzenleyen Çinliler her seferinde geri püskürtüldü

Cephe savaşıyla sonuç alamayacaklarını anlayan Çinliler bir toplu imha planı hazırladı ve sessizce Türk Tugayı’nın etrafını sarmaya başladı

Türk komutanlar bu planı zamanında fark ederek bir an önce geri çekilme emri verdi

Geri çekiliş sırasında Türk birlikleri ağır düşman ateşiyle karşılaştı

Çinliler, Türk askeri tam olarak mevzilenemeden saldırdı

29 Kasım sabahına karşı Çinliler Türk birliklerinin direnişini kırmayı başardı

9. Bölük, 3. Tabur Komutanı Binbaşı Lütfü Bilgin de dahil olmak üzere tamamıyla şehit edildi

30 Kasım 1950 günü Türk Tugayı’nın yarısından çoğu kaybedilmişti