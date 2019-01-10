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Kore'de Türk direnişi: Kunuri Muharebesi

27 Kasım 1950 tarihinde Kore Savaşı´nda Türk Tugayı´nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerine karşı direndiği Kunuri Muharebesi gerçekleşti

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Bu savaş, Kore Savaşı'ndaki en zorlu muharebelerden biriydi
 
Amerikalılar Çinlilerin sayıca çok üstün olduklarını ve birçok noktadan saldırdıklarını anlayınca geri çekilme kararı verdi
 
Bir yandan da Türk Kuvvetlerine Çinlilerle sıcak temas emri vererek geri çekilmek için zaman kazanmaya çalıştılar
 
Türklere Amerikan birliklerinin Doğu kanadını koruma görevi verildi  
 
Türk askerinden istendiği gibi Kunuri­Tokchon yolunu tutmak için 20 km uzunluğunda bir cephe gerektiriyordu
 
Arazinin topların etkili bir şekilde kullanımını engellemesi ve düşmanın araziyi çok iyi bilme avantajı Türk kuvvetlerinin durumunu zorlaştırdı
 
Türk Tugayı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın emrinde yaya olarak ve tank desteği olmadan ilerlemeye başladı
 
Amerikalılardan istihbarat alınamayışı ve genel durumun bilinememesi sonucunda yapılan manevralar Türk Tugayı’na ait iki keşif birliğini artçı birlik haline getirdi
 
Bu arada iyice yaklaşan Çinliler Türk Tugayı’nı yakın takibe almışlardı  
 
Bir öncü Türk keşif kolu bu yolda Çinlilerle karşı karşıya geldi ve keşif birliğinden kurtulan olmadı
 
Türk mevzilerini ele geçirmek için art arda birçok saldırı düzenleyen Çinliler her seferinde geri püskürtüldü
 
Cephe savaşıyla sonuç alamayacaklarını anlayan Çinliler bir toplu imha planı hazırladı ve sessizce Türk Tugayı’nın etrafını sarmaya başladı
 
Türk komutanlar bu planı zamanında fark ederek bir an önce geri çekilme emri verdi   
 
Geri çekiliş sırasında Türk birlikleri ağır düşman ateşiyle karşılaştı
Çinliler, Türk askeri tam olarak mevzilenemeden saldırdı 
 
29 Kasım sabahına karşı Çinliler Türk birliklerinin direnişini kırmayı başardı 
9. Bölük, 3. Tabur Komutanı Binbaşı Lütfü Bilgin de dahil olmak üzere tamamıyla şehit edildi
 
30 Kasım 1950 günü Türk Tugayı’nın yarısından çoğu kaybedilmişti

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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