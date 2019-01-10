Kore'de Türk direnişi: Kunuri Muharebesi
27 Kasım 1950 tarihinde Kore Savaşı´nda Türk Tugayı´nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerine karşı direndiği Kunuri Muharebesi gerçekleşti
- star.com.tr
Bu savaş, Kore Savaşı'ndaki en zorlu muharebelerden biriydi
Amerikalılar Çinlilerin sayıca çok üstün olduklarını ve birçok noktadan saldırdıklarını anlayınca geri çekilme kararı verdi
Bir yandan da Türk Kuvvetlerine Çinlilerle sıcak temas emri vererek geri çekilmek için zaman kazanmaya çalıştılar
Türklere Amerikan birliklerinin Doğu kanadını koruma görevi verildi
Türk askerinden istendiği gibi KunuriTokchon yolunu tutmak için 20 km uzunluğunda bir cephe gerektiriyordu
Arazinin topların etkili bir şekilde kullanımını engellemesi ve düşmanın araziyi çok iyi bilme avantajı Türk kuvvetlerinin durumunu zorlaştırdı
Türk Tugayı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın emrinde yaya olarak ve tank desteği olmadan ilerlemeye başladı
Amerikalılardan istihbarat alınamayışı ve genel durumun bilinememesi sonucunda yapılan manevralar Türk Tugayı’na ait iki keşif birliğini artçı birlik haline getirdi
Bu arada iyice yaklaşan Çinliler Türk Tugayı’nı yakın takibe almışlardı
Bir öncü Türk keşif kolu bu yolda Çinlilerle karşı karşıya geldi ve keşif birliğinden kurtulan olmadı
Türk mevzilerini ele geçirmek için art arda birçok saldırı düzenleyen Çinliler her seferinde geri püskürtüldü
Cephe savaşıyla sonuç alamayacaklarını anlayan Çinliler bir toplu imha planı hazırladı ve sessizce Türk Tugayı’nın etrafını sarmaya başladı
Türk komutanlar bu planı zamanında fark ederek bir an önce geri çekilme emri verdi
Geri çekiliş sırasında Türk birlikleri ağır düşman ateşiyle karşılaştı
Çinliler, Türk askeri tam olarak mevzilenemeden saldırdı
29 Kasım sabahına karşı Çinliler Türk birliklerinin direnişini kırmayı başardı
9. Bölük, 3. Tabur Komutanı Binbaşı Lütfü Bilgin de dahil olmak üzere tamamıyla şehit edildi
30 Kasım 1950 günü Türk Tugayı’nın yarısından çoğu kaybedilmişti
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