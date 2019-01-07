Kudüs'ün en huzurlu tarihi! 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti

II. Bayezid döneminde Safeviler tarafından körüklenen Şiî propagandası Anadolu'da fitne uyandırmıştı

Bu nedenle Yavuz Sultan Selim öncelikle Anadolu birliğini yeniden sağlamak amacıyla İran'daki Safevileri bertaraf etmeye karar verdi

Çaldıran Zaferi ile bertaraf edilen Safevilerden sonra Yavuz yönünü güneye çevirdi çünkü Mısır, Filistin ve Suriye'ye hakim olan Memlükler, Safevî Sultanı Şah İsmail'le iş birliği yapmışlardı

Bu iki devletin iş birliği, Osmanlı Devleti ve Anadolu birliği için büyük bir tehlikeydi

Ayrıca Dulkadiroğulları beyliği siyasetini Osmanlı Devleti ile Memlükler arasındaki denge politikasına dayandırmıştı

Çaldıran Seferine katılmayı reddetmesi üzerine Osmanlı, Dulkadiroğulları beyliğine son verdi

Ardından Osmanlı Ordusu Halep'e geldi ve Mercidabık Savaşı’nda Memlükler büyük bir bozguna uğratıldı

Yavuz, Halep'ten sonra Şam üzerine yürüdü ve burayı da kolaylıkla zapt etti

Yavuz'un hedefi şimdi Mısır'dı

Ancak başta Kudüs olmak üzere Filistin'in önemli şehirleri hala Memlüklü idarecilerin hakimiyetindeydi

Mısır yolunu emniyete almak için öncelikle buraların ele geçirilmesi gerekiyordu

Bunun için görevlendirilen Osmanlı Ordusu kısa zaman içerisinde Gazze ve Kudüs'ü fethetti

Yavuz Sultan Selim de 31 Aralık 1516'da Kudüs'e girdi

Kudüs'ün Yavuz Sultan Selim tarafından fethinden sonra şehir, tarihindeki en huzurlu dönemlerinden birini yaşamaya başladı ve Haçlı baskısı 400 yıllık bir kesintiye uğradı