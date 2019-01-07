Kudüs'ün en huzurlu tarihi! 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti
30 Aralık 1516 tarihinde büyük savaşlar veren Osmanlı Ordusu Yavuz Sultan Selim'in önderliğinde Kudüs'e girdi. Böylece Kudüs, tarihindeki en huzurlu dönemlerinden birini yaşamaya başladı
- star.com.tr
II. Bayezid döneminde Safeviler tarafından körüklenen Şiî propagandası Anadolu'da fitne uyandırmıştı
Bu nedenle Yavuz Sultan Selim öncelikle Anadolu birliğini yeniden sağlamak amacıyla İran'daki Safevileri bertaraf etmeye karar verdi
Çaldıran Zaferi ile bertaraf edilen Safevilerden sonra Yavuz yönünü güneye çevirdi çünkü Mısır, Filistin ve Suriye'ye hakim olan Memlükler, Safevî Sultanı Şah İsmail'le iş birliği yapmışlardı
Bu iki devletin iş birliği, Osmanlı Devleti ve Anadolu birliği için büyük bir tehlikeydi
Ayrıca Dulkadiroğulları beyliği siyasetini Osmanlı Devleti ile Memlükler arasındaki denge politikasına dayandırmıştı
Çaldıran Seferine katılmayı reddetmesi üzerine Osmanlı, Dulkadiroğulları beyliğine son verdi
Ardından Osmanlı Ordusu Halep'e geldi ve Mercidabık Savaşı’nda Memlükler büyük bir bozguna uğratıldı
Yavuz, Halep'ten sonra Şam üzerine yürüdü ve burayı da kolaylıkla zapt etti
Yavuz'un hedefi şimdi Mısır'dı
Ancak başta Kudüs olmak üzere Filistin'in önemli şehirleri hala Memlüklü idarecilerin hakimiyetindeydi
Mısır yolunu emniyete almak için öncelikle buraların ele geçirilmesi gerekiyordu
Bunun için görevlendirilen Osmanlı Ordusu kısa zaman içerisinde Gazze ve Kudüs'ü fethetti
Yavuz Sultan Selim de 31 Aralık 1516'da Kudüs'e girdi
Kudüs'ün Yavuz Sultan Selim tarafından fethinden sonra şehir, tarihindeki en huzurlu dönemlerinden birini yaşamaya başladı ve Haçlı baskısı 400 yıllık bir kesintiye uğradı
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