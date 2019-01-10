Maraş'ın kahramanı: Sütçü İmam
31 Ekim 1919 tarihinde Sütçü İmam Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atarak bölgedeki kurtuluş hareketini başlattı
- star.com.tr
I. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı Devleti'nin toprakları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmişti
Maraşda düşman işgali altında olan yerlerden biriydi
31 Ekim günü Uzunoluk hamamından çıkan 3 kadın ve bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğunu gören Fransız-Ermeni devriyesinden bir asker
Maraş’ın artık Türk memleketi olmadığını söyleyerek kadınların peçesini açmak istedi
Bu sırada Sütçü İmam, yanında bulunan silahı ile ateş açtı ve düşman askerlerinden birini öldürdü, birini de yaraladı
Böylece düşmana ilk kurşunu atıp Maraş'taki kurtuluş hareketini başlatan kişi Sütçü İmam oldu
Sütçü İmam, savaştaki fedakarlıklarından dolayı Belediyeye odacı olarak alındı
Ayrıca kaledeki topun idaresi de kendisine verildi
Bir top atımı sırasında barutun ısınan namludan erken ateş alması neticesi yanan Sütçü İmamtedavi altına alındıysa da iki gün sonra 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etti
Cenazesi Çınarlı Cami mezarlığına defnedildi
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