Maraş'ın kahramanı: Sütçü İmam

I. Dünya Savaşı'ndan yenik olarak ayrılan Osmanlı Devleti'nin toprakları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilmişti

Maraşda düşman işgali altında olan yerlerden biriydi

31 Ekim günü Uzunoluk hamamından çıkan 3 kadın ve bohçalarını taşıyan bir erkek çocuğunu gören Fransız-Ermeni devriyesinden bir asker

Maraş’ın artık Türk memleketi olmadığını söyleyerek kadınların peçesini açmak istedi

Bu sırada Sütçü İmam, yanında bulunan silahı ile ateş açtı ve düşman askerlerinden birini öldürdü, birini de yaraladı

Böylece düşmana ilk kurşunu atıp Maraş'taki kurtuluş hareketini başlatan kişi Sütçü İmam oldu

Sütçü İmam, savaştaki fedakarlıklarından dolayı Belediyeye odacı olarak alındı

Ayrıca kaledeki topun idaresi de kendisine verildi

Bir top atımı sırasında barutun ısınan namludan erken ateş alması neticesi yanan Sütçü İmamtedavi altına alındıysa da iki gün sonra 25 Kasım 1922 tarihinde vefat etti

Cenazesi Çınarlı Cami mezarlığına defnedildi