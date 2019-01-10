Milli iradenin yok sayıldığı gün! Menderes'in idamı
17 Eylül 1961 tarihinde halkın ezici çoğunluğuyla başbakan seçilen ve askeri darbe ile görevden alınan Adnan Menderes idam edildi
- star.com.tr
7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 milletvekili seçimleriyle tek başına iktidara geldi
Bu tarihten itibaren on yıl süren DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 darbesiyle sona erdi
Sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş, TSK'nın yönetime el koyduğunu duyurdu
Aynı gün Adnan Menderes, Kütahya'da gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü
Darbeciler tarafından oluşturulan Milli Birlik Komitesi, basın aracılığıyla yaptığı propagandayla darbenin meşruiyetini Türk kamuoyuna inandırmaya çalıştı
Öte yandan, darbenin toplum tarafından kabullenilmesi adına, yargılama süreciyle iktidar mensuplarının itibarının düşürülmesi hedeflendi
Bundan dolayı Komite tarafından yargılamaların yapılabilmesi için Yüksek Adalet Divanı kuruldu ve partililer Yassıada’da yargılandı
Kararları ve yargılama sürecindeki uygulamaları hala tartışılan Yassıada Mahkemelerinin sonucunda DP’nin önde gelen isimlerinden 14 kişi idama mahkûm edildi
Milli Birlik Komitesi sadece Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam cezalarını onayladı
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül günü,
tutuklu kaldığı sürede askerler tarafından şiddet gören Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda sağlık muayenesinin ardından 17 Eylül'de saat 13.21'de idam edildi
Diğer idam cezaları ise komite tarafından müebbet hapis cezasına çevrildi
TBMM, 1990'da çıkardığı yasayla Menderes, Polatkan ve Zorlu'ya itibarlarını iade etti
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