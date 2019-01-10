Milli iradenin yok sayıldığı gün! Menderes'in idamı

7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950 milletvekili seçimleriyle tek başına iktidara geldi

Bu tarihten itibaren on yıl süren DP iktidarı, 27 Mayıs 1960 darbesiyle sona erdi

Sabaha karşı saat 4'te radyoda Kurmay Albay Alparslan Türkeş, TSK'nın yönetime el koyduğunu duyurdu

Aynı gün Adnan Menderes, Kütahya'da gözaltına alınarak Ankara'ya götürüldü

Darbeciler tarafından oluşturulan Milli Birlik Komitesi, basın aracılığıyla yaptığı propagandayla darbenin meşruiyetini Türk kamuoyuna inandırmaya çalıştı

Öte yandan, darbenin toplum tarafından kabullenilmesi adına, yargılama süreciyle iktidar mensuplarının itibarının düşürülmesi hedeflendi

Bundan dolayı Komite tarafından yargılamaların yapılabilmesi için Yüksek Adalet Divanı kuruldu ve partililer Yassıada’da yargılandı

Kararları ve yargılama sürecindeki uygulamaları hala tartışılan Yassıada Mahkemelerinin sonucunda DP’nin önde gelen isimlerinden 14 kişi idama mahkûm edildi

Milli Birlik Komitesi sadece Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam cezalarını onayladı

Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül günü,

tutuklu kaldığı sürede askerler tarafından şiddet gören Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda sağlık muayenesinin ardından 17 Eylül'de saat 13.21'de idam edildi

Diğer idam cezaları ise komite tarafından müebbet hapis cezasına çevrildi

TBMM, 1990'da çıkardığı yasayla Menderes, Polatkan ve Zorlu'ya itibarlarını iade etti