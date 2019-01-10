Milli Mücadelenin askeri kısmının sonu:Mudanya Mütarekesi

Türk ordusunun Büyük Taarruz'dan başarıyla çıkmasının ardından İtilaf Devletleri TBMM'ye ateşkes yapılması çağrısında bulundu

TBMM 3 Ekim'de Mudanya'da yapılacak görüşmelerin uygun olacağını bildirdi

Görüşmelere Fransız, İngiliz ve İtalya temsilcileri katılırken asıl aktör olan Yunan delegeleri Mudanya’ya gelmiş olmalarına rağmen görüşmelere katılmadı

3 Ekim'de başlayan müzakerelerde Türk tarafı Yunanların Meriç nehrinin batı yakasına çekilmesini, Trakya'nın derhal boşaltılmasını ve Karaağaç'ın Türk kuvvetlerine teslim edilmesini istedi

İngilizlerin bu isteklere olumsuz yaklaşmasının ardından Türk ordularına Boğazlar yönünde hareket serbestliği verildi ve isteklerin kabul edilmemesi halinde harekete geçirileceği bildirildi

Türk tarafının kararlı tutumu üzerine Mudanya Mütarekesi 11 Ekim 1922 sabahı imzalandı

Mütarekeyi kabul etmek istemeyen ve imzalamaktan kaçınan Yunan hükümeti aradığı desteği bulamayınca 14 Ekim'de anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı

Mudanya Mütarekesi, Yunanların aslında Osmanlı Devleti'nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilaf Devletlerinin teşkil ettiğini açık bir şekilde gösterdi

Bu mütareke, Milli Mücadele'nin sadece Yunan silahlı gücüne karşı değil gerçek anlamda bütün bir müttefik cepheye karşı verildiğini de kanıtladı

Öte yandan TBMM hükümeti müttefik devletler tarafından resmen tanındı

Bu mütareke askeri zaferlerin siyasi başarılarla desteklenmesi sürecinin ilk hamlesi oldu